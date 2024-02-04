再次冬遊吉林，台灣青年巫珮瑄有許多新收穫。

家鄉在台北的巫珮瑄現於南京讀書，近日她參加了全國台聯第三十屆台胞青年冬令營吉林分營，在長春市、吉林市、松原市等地走訪參觀。這是巫珮瑄第二次來吉林，去年來參加冬令營時很開心，所以今年又來了。

再次踏上滑雪板一路飛馳，熟悉的感覺又回來了；再次夜遊長春冰雪新天地，又體驗到了刺激的超長冰滑梯。不過，讓巫珮瑄更加欣喜的是，這一次她有了更多不同的體驗，看到了不一樣的「冰雪吉林」。

1月26日，黃茗敏(右二)到吉林舒蘭二合村探訪，與村民合影。（中新網）

在松原查干湖，她第一次到冬捕現場，參加神秘的祭湖醒網儀式，看冰湖騰魚盛景；在松花江畔，她第一次觀賞吉林霧淞，沿江的樹木結滿晶瑩的霜花，比電影特效還要奇幻。

黃茗敏同樣是第二次來吉林。這位「00後」台灣青年非常想知道：冬天的東北農村是什麼樣的？

去年8月，她曾到白山市馬家崗村探訪。那是她第一次走進大陸的農村，「鄉村振興」四個字從那時開始變得具象：村裡通上了自來水，家家搬進了新房，大山之中鋪起了柏油路……

這次，黃茗敏來到了有「雪鄉」之稱的舒蘭市二合村。

她說，這裡與她想像中冬天的農村很不一樣，村頭巷尾張燈結綵，充滿喜慶的氛圍；村裡有雪上樂園，村民隨時準備迎接遊客。

村民們熱情招待台胞青年，聊著去年村裡新修的景觀，家裡收入增加了多少。「村民的生活比我預想的要好，和以前也有很大不同。」

村民告訴她，這裡以前入冬後就是農閒季。2016年，村裡發展鄉村冰雪旅遊，名氣越來越大。遊客來自五湖四海，而他們也並非首批台灣遊客。今年春節，村子會更忙碌，不少民宿已被預訂，村民要做好服務，讓遊客過好年。

29日，巫珮瑄戀戀不捨離開吉林。她說，這些年，她去過浙江、湖北、陝西、內蒙古等地，每一個地方都有不一樣的驚喜，也看到了大陸日新月異的變化。（高龍安、朱賀）

（本文來源：中新網）