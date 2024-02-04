桃園市長張善政與夫人周末自行駕車，在前往自宅進行年節清掃途中，在國道三號發生車禍。消息傳出後，張善政市長在完成初步善後，其中包括其本人與夫人接受醫療處理後，坦然面對媒體，感謝各方關懷致意，更明確表示尊重主管機關車禍處置程序，不對外置評肇事細節。

觀察整個事件張市長面對媒體展現風格、處理經過與社會回應，吾人從張善政市長在假日自行駕駛私人車輛，不動用任何公務資源，依據社會民俗預備返家實施年節清掃，儘管途中車禍肇事，但對社會大眾觀感來說，此種行事作風，必然是具有加分作用。

對比許多政治人物為能塑建正面形象，刻意安排親民愛民設計橋段，派遣媒體隨扈攝製影像紀錄，透過媒體刻意報導來說，張市長依據公務人員服務規範，不使用公務資源在假日服行私務，親力親為處理私務，這更能讓台灣鄉親直接感受到張市長真正品格與操守格調。

而正是因為張市長發生車禍，將其與社會大眾脈動思維並未脫節之事實曝光，所以抱持特定立場媒體才對於這件車禍意外，未曾將其列入政治花邊新聞，透過窮追猛打拼命加料炒作，來刻意詮釋政治人物公眾形重要關鍵因素所在。

台灣社會每日道路交通車輛擦碰事件不知凡幾，但是能夠讓台灣鄉親看到地方首長與政治人物真實形象，確實是讓人意料之外。不過發生車禍總是讓人受到驚嚇，在此就預祝肇事所涉各方順利和解，受到驚嚇與小傷能夠早日康復，至於張市長家中尚未完成年節清掃，就請張善政市長今年就多擔待些，先讓卯兔塵垢先混到辰龍抬頭後，再找時間清理吧！（作者為中華戰略學會資深研究員）

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