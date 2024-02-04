基隆東岸廣場地下停車場和一到四樓商場「整建」完成後，前基隆市長林昌引以為傲，逢人吹噓：「基隆不一樣了！」還發動媒體造勢，大力吹捧林右昌「一個新人，翻轉一座舊城」！

不料，林右昌卸任，東岸廣場營運期屆滿前，市府重新招標，前得標廠商資格不符出局，微風得標，辦理點交前夕，前得標廠商的協力廠商NET卻跳出來主張，該公司擁有所增建的二、三、四層樓建物所有權。還控告基隆市府「竊占」、「強盜」。NET所持的理由是說，既是NET出資興建，自然擁有產權。

按促參法規定，民間機構參與公共建設有BOT、BOO、ROT、OT等方式。其中，BOO由民間自備土地、自籌資金、享有所有權，也無營運期滿的問題。其餘各方式，營運期滿，建築物所有權必須移轉（T，Transfer）給政府。東岸廣場的土地所有權屬基隆市政府，除非有弊，林右昌與得標廠商簽約，絕不可能採取BOO模式，如今營運期滿，廠商憑甚麼強詞奪理主張建物的所有權？

同樣是林右昌任內招標的基隆「要塞司令OT案」，由力麒建設董事長郭淑珍個人投資得標，2023年11月開幕。照NET的法律邏輯，郭董事簽約的營運期滿，基隆要塞司令的所有權，豈不是要歸郭董事長所有了？此外，林右昌引以為傲的另一個基隆網紅打卡點—正濱漁港彩色屋，又是誰出資彩繪的？出資者可不可以主張彩色屋民宅的所有權？

歸根結柢，基隆東岸廣場爭議就是一個單純的契約問題、法律問題!只要公布當初林右昌和得標廠商的簽約內容，真相不難大白！奇怪的是，事關林右昌市長的清白，林右昌部長卻一言不發，任由側翼賣可憐指責基隆市府欺負NET。莫非，這案還有所謂的陰陽合約？或者，執政者急著創造業績，便宜行事，讓得標廠商食髓知味？

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