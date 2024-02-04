年關將屆，肉品市場需貨恐急，卻鬧出台糖安心豚梅花肉含有瘦肉精西布特羅Cimbuterol，獸醫專家說毒性比萊克多巴胺高近千倍，國際均禁止使用，卻在台灣豬肉中被查出。

台中市衛生局日前到國防部台中福利站抽驗肉品，驗出台糖安心豚梅花肉含有瘦肉精。台糖公司立即表示未購買或使用瘦肉精養殖豬隻，且將配合衛生單位的各項溯源調查釐清。問題是，你說沒有，為什麼又說可以接受消費者退貨，那吃下肚的豬肉怎麼辦？怎麼退貨？如果查出屬實，屬於國營的台糖和政府又怎麼賠償、怎麼負責？

有問題的豬肉是在國防部台中福利站檢測出來的，顯見已吃進部分國軍肚子裡，這讓才進部隊接受一年兵役的新兵情何以堪？平常在社會中還沒事，一進部隊就被強迫吃有問題的豬肉，莫說以後還要繼續吃滯銷或是農藥殘留被退回的農漁產品和水果，在台灣當個兵，還沒上戰場呢就得面對內部潛在性的危險。

被查出有問題的豬肉號稱「安心豚」還真諷刺，每年進口那麼多萊豬說沒問題，結果問題發生在台灣豬自己身上，為什麼民進黨執政連國營機構都無法相信，未來大家會睜大眼睛看賴清德總統怎麼做？

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