美國又在喊燒了！國家安全顧問蘇利文在參加外交關係委員會舉行的美中關係論壇時表示，幾周前台灣舉行歷史性的選舉，沒有任何重大的兩岸事件，部分原因是美中台三方都在努力減少誤解；然而，台海局勢仍有潛在的引爆點，尤其是北京不斷增加台海周邊軍事活動，「這是最重大的危機。」因此，美國須繼續努力，加強外交和威懾，美中雙方也正安排拜習兩人通話，且「很快」就將進行。

坦言之，賴清德當選迄今，言行舉止都還算四平八穩，也沒有面向大陸有何針對性挑釁的意思，雖然曾自詡為「務實的台獨工作者」，辜寬敏也稱他為「台獨金孫」。可是，屁股是會決定腦袋的，不同的位置就得說不同的話、做不同的事，他表示繼續維持台海和平與穩定，將會是自己上任之後的使命，依照「中華民國憲政體制」，不卑不亢、對等、尊嚴下，重開與大陸之間的對話溝通，用交流取代圍堵，用對話取代對抗。

賴清德這番話，聽起來說得合法在理，「中華民國憲政體制」即是一中憲法而非法理台獨，兩岸的溝通對話、交流合作，本該基於同理心與相對視角，平起平坐。除非賴清德表面上說的一套，暗地裡做的又是另一套，陽奉陰違。其實，身為只拿到40%選票、又失去國會過半席次的弱勢總統，既已意識台獨意味戰爭，亦非主流民意，或許賴清德最佳起手式就是主動凍結「台獨黨綱」，以爭取美國放心、換取大陸善意。

再回過頭來談談美國這個始作俑者，解放軍機艦繞台成為新常態是因為前眾議長裴洛西訪台，更藉此不斷加強對台軍售，兩岸軍事對峙才愈形緊張，台海想要和平穩定，兩岸官方應尋求直接展開對話，而非繞經美國，受制於人。

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