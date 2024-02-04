立法院正副院長選舉甫落幕，選前頻頻出招的民眾黨，就和正副院長雙雙敗選的民進黨，為了綠白合的啟動及協調過程各說各話，互相炎上，民眾黨主席柯文哲甚且揚言要正式提告；而正副院長均勝出的國民黨，原來可能還心存一點感激白營8席的團進團出，無形中暗助了藍營原就較居優勢的席次，以第二輪相對多數取得勝利；但綠白這幾日的大亂鬥，可能也讓藍營看得心有戚戚、戒心倍起：柯文哲以小吃大的企圖心，昭然若揭，且屢仆屢起！

選前討論藍白合階段，柯要當正，「侯柯配」自是不成，最後落得保送民進黨賴清德當總統！此次白營要綠營支持黃珊珊當院長，以交換對綠營副手的支持，且交涉過程直到2月1日正式投票前一天的午夜11點多，或才算正式破局！可能一直還被蒙在鼓裡的國民黨，才終能有驚無險獲勝，藍營內質疑白營的居心及做法的聲音目前也是四起。而民眾黨似在立院正副院長這一役，偷雞不著反而蝕把米，同時得罪了藍綠兩大黨。這兩大黨會不會因共同討厭民眾黨的詭詐多變，尤其向兩邊挖選票的作為，而只做不說地夾殺民眾黨？

國民黨與民進黨聯手殺小黨的事例，在台灣的民主發展過程中是發生過的。民國94年，由前總統陳水扁公布的第7次《憲法修正條文》，將原來的複數選區單記不可讓渡投票制，改為現行的單一選區兩票制，一票選人，一票選黨，且分配不分區席次的政黨票必須過5%的得票率，同時立委席次從225席降到目前的113席。

這一選制及席次的改變，大幅影響立院的政黨生態，小黨的生存空間受擠壓及續命長度被縮短。舉例來說，親民黨、新黨及台聯均成立於選制改革前，曾拿過立院席次；改制後，拿席次難，但勉強活到目前。尤其親民黨靠宋楚瑜選總統，直到今年，才連領政黨補助款的3%得票率都未過！而成立於選制改革後民國104年的時代力量，曾風起雲湧，捲起千堆雪，但今年選舉也是3%都未過，續命頗成問題。這樣對小黨不利的制度怎麼修憲通過的呢？

當時修憲是靠任務型國代，這是台灣選舉史上，第一次完全的比例代表，以政黨或團體為投票對象，沒有個別候選人。任務型國代300人，依政黨得票比來分配各黨、團的國代名額（類似目前的不分區席次分配）。修憲案通過必須有75%、225席同意，絕對高難度，但居然全都過了！關鍵點就是國、民兩大黨難得的齊心協力推動此案，因各有會倡議攪局又同質的小黨在選舉中分票，國民黨有親民黨及新黨，民進黨有台聯黨，兩大原是死對頭的母雞乃決定聯手踩死各自的小雞們！果不其然，國、民兩黨合計就有244席，已超過225席的門檻，因此毫無懸念地完成了第7次修憲！

歷史會不會重演呢？無疑地，民眾黨是製造議題的高手，更是企圖通吃藍綠兩邊的翻雲手！大選前藍白合，選後綠白合的炒作，是不是無巧不成書的，會再促成藍綠攜手夾殺白的戲碼？就讓我們繼續看下去吧！（作者為中山大學榮譽教授）