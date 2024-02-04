賀瓏夜夜秀本季最後一集「嗯」，在嬉笑怒罵外，又增添了一些彌足珍貴的「幽」「默」元素。

賀瓏一出場，立馬受到全場觀眾熱情的歡迎，有一觀眾高喊「加油！」，引起了一陣笑聲，可賀瓏卻嘆了一口氣「唉！…」又引起了一陣笑聲。

著名作家徐訏說：「幽默就像熱極時的一陣涼風，苦極時的一個微笑。」夜夜秀被執政黨跟網軍炎上，主要的合作廠商紛紛切割自保，這壓力夠大了吧？！可夜夜秀並沒有因此而氣急敗壞，也沒有懷憂喪志。賀瓏開場第一句話就說：「今天的觀眾有福了，不用看業配了（廣告）！」換句話說，「你們有福了，因為本節目沒有廣告了！」現場觀眾跟賀瓏同時露出了「會心的微笑」，賀瓏幽了自己一默。

接著就是「新聞亂報」：報完國民黨、民眾黨的新聞後，賀瓏ㄧ如既往的嘲諷了一番。接著就報了民進黨的新聞，此時，全場觀眾都屏息以待，看他這回要怎麼嘲諷民進黨，可賀瓏停頓了一會兒，欲言又止，「嗯…」了一聲，就不做任何的評論了。整場talk show對執政黨完全不做任何的嘲諷或評論，就只有「嗯…」。

好吧，算你狠！我什麼話都不敢說了，也不敢笑了，可我嘆口氣「唉！」，總可以吧？「嗯！」一聲，總可以吧？

這樣的talk show已經超越了嘲諷，這個「嗯」，已經進化到了幽默的境界。

這是「無字的批評」，它引發了無數觀眾「會心的微笑」，這完全符合幽默大師林語堂的幽默境界。

林語堂說：「幽默家知道世上明理的人自然會與之同感，所以用不著熱烈的謾罵諷刺，多傷氣力，所以也不急急打倒對方。因為你所笑的是對方的愚魯，只消點出其愚魯便罷。明理的人總會站在你的一面。」

夜夜秀的理想原本就是要達到喜劇的境界，而「真正喜劇的標準，是看他能否引起含蓄意思的笑。」（George Meredith麥烈蒂斯《談喜劇》）

感謝執政黨及網軍的全面追殺與圍剿，迫使夜夜秀從百無禁忌的嘲諷中，跳脫出來，開始權衡政治壓迫的凶狠與利害，另闢蹊徑，終能進化到了「嗯…」這樣能引起「含蓄意思的微笑」的幽默境界。

英國幽默大師蕭伯納說：「我幽默的秘訣就是：費最大的苦心，用最大的勇氣，說出最真實的話。」

「嗯…」，你做到了！

（作者為朝陽科大語言中心退休副教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※