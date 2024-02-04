農曆春節前，台糖豬肉竟然驗出瘦肉精「西布特羅」，引發食安風暴。讓人憂心的是，政府至今還無法釐清瘦肉精的來源。

台中市衛生局日前抽驗年節肉品，抽驗出國產台糖「安心豚梅花冷凍肉片」含有瘦肉精「西布特羅」，我國對豬肉要求乙型受體素零檢出，且已經多年未驗出。台中市衛生局擁有TAF及TFDA雙認證實驗室，為求慎重還以2種檢驗方式共化驗6次，皆為0.002ppm，顯示準確性極高。

特別的是，台糖不但是經濟部旗下的國營事業，還是全台最大的養豬企業。根據台糖2023年財報顯示，該公司2022年肉豬銷售量高達22萬頭。而且這次出問題的安心豚豬肉有CAS認證，還有產品履歷規格，更宣稱有「三道獸醫師藥物殘留品管檢驗（飼料、豬隻、屠肉）」等，如果連國營事業這麼嚴格的審查標準產品都還出問題，就代表我國食品安全檢驗隱藏很大的漏洞。

事發後，台糖將問題推給屠宰廠，認為是分切時「交叉感染」；屠宰廠則認為是台糖本身的飼料、藥品或添加劑出問題。主管機關農業部還好意思邀功，稱近5年來已檢驗了近6000件檢體，並表示將嚴懲違法業者；要不是地方衛生單位積極抽檢，不知還有多少瘦肉精產品流竄在市面上。離譜的是，至今還找不到問題元凶，恐將大幅減低消費者的購買意願。

尤有甚者，該事件更可能粉碎我豬肉出口計畫。台灣在1997年爆發口蹄疫之前，曾是全球僅次於丹麥的第2大豬肉出口國，年出口金額逾450億元，為日本最大豬肉進口國。經過21年的努力，在2018年口蹄疫終於拔針，預計2025年非洲豬瘟也可以拔針，有望對主要市場重新出口，重振「豬肉王國」的雄風。惟在關鍵時刻卻驗出劇毒的瘦肉精，勢必將阻礙我國豬肉出口。

從台糖此事件看來，農業部的肉品檢驗應該存在許多漏洞，政府應盡速查出瘦肉精的來源，並徹底進行改善，否則不只影響民眾的食安，更將威脅我國好不容易建立的豬肉產業。

最諷刺的是，農業部的網站首頁還在宣傳「我們做到了! 守護台灣豬」，宣揚「亞洲唯一」，成功防堵3大豬病，包含撲滅口蹄疫、防堵非洲豬瘟及傳統豬瘟拔針，使得台灣豬能夠重返國際市場；並強調政府編列百億養豬基金，讓養豬產業轉型升級。

但實際上並非如此，除了防疫有成之外，政府主動開放美國萊豬進口，而且讓日本福島核食解禁，我國已口蹄疫拔針，卻不敢對等要求美、日兩國恢復台豬進口，目前只有極少量銷往菲律賓等小市場，1年出口不到100公噸，完全無法與過去銷日1年近27萬噸相比擬；政府編列了大筆預算，結果沒看到養豬產業升級，卻還爆發食安危機，這樣荒唐的成績，還好意思吹噓成功「守護台灣豬」？（作者為中華經濟與金融協會副秘書長）