賴清德當選總統，可謂是民進黨的一次「慘勝」，不僅他只拿到4成選票，民進黨還失去國會多數，淪為第2大黨。在民進黨繼續執政的同時，由非綠居多數的立法院可成為撥亂反正的力量，扭轉8年來民進黨多項仇中反中政策，把兩岸關係從一觸即發的衝突邊緣拉回。

修正箝制思想的法條

過去蔡政府一黨獨大，民進黨籍立委成了俯首聽命的橡皮圖章；又因為民進黨擁有絕對多數，立法院這個代表民意的國會，完全失去了對行政權應有的監督制衡功能，蔡政府想做什麼就做什麼，台灣落入了民主獨裁的倒退局面。這次的大選，選民給予民進黨最大的懲罰，是不再允許「整碗捧去」，讓民進黨政府不得不接受國會的約束。現在立法院裡國民黨及其盟友共有54席，民眾黨8席，只有51席的民進黨想推動任何政策，都不能再橫柴入灶硬幹到底，而是必須向非綠居多數的國會妥協。在最攸關台灣生存安全的兩岸政策部分，即使「務實的台獨工作者」賴清德想暴衝，立法院也可以發揮強大的煞車力量，並且把方向盤從兩岸對撞的悲劇轉向和解的正途。

眼前立即可以進行的，是對帶有明顯意識形態與仇中歧視的法案條文重行檢討。蔡政府過去幾年通過的《反滲透法》、國安5法、擴大外患罪定義，嚴管退將赴大陸的言行、加重軍公教涉共諜案刑期、防範境外敵對勢力滲透等，都有罪行定義不明、箝制言論自由，甚至迫害人權、造成社會寒蟬效應的問題。這些打著抗中保台旗幟、實則管制思想、扼殺異議的法條，成了民進黨汙衊抹黑對手的強大武器，以致於原本百花齊放的台灣愈來愈趨向一言堂。

現在的新國會可以提出修正條文，在維護國家安全的前提下，把思想與言論自由應享的尊重與空間還給人民，把定義模糊、讓執政者可以隨意入人於罪的條文予以修正，也把8年來肆虐台灣的「綠色恐怖」掃進垃圾堆。至於蔡政府原本想在《兩岸人民關係條例》裡增列「中共代理人條款」，當時因引發輿論譁然而暫緩立法，如今連提都不必再提了，因為新的國會絕不會再成為民進黨構陷異己的幫凶。

立法院現在由國民黨立委擔任正、副院長，國民黨在兩岸政策上堅持《中華民國憲法》及九二共識，民眾黨則主張「兩岸一家親」的和解路線，兩黨對緩和兩岸敵意頗有共識，可以用法案及預算審查、立法院決議等手段，導正行政部門的政策方向，避免兩岸關係一路惡化至不可收拾的地步。其實，立委們若能組團前往大陸參訪交流，促進雙方的相互理解，或也有助於改善兩岸關係的緊繃。前總統馬英九都和大陸國家主席習近平舉行過「馬習會」了，立委們去大陸訪問，向對岸傳達台灣最真實的主流民意，對兩岸關係應該具有相當的正面意義。

組團赴大陸促進和平

此外，過去幾年「中華民國」在國慶大典上「被消失」，這個荒謬的現象在韓國瑜出任立法院長之後應該不會再出現，因為立法院長兼任國慶籌備委員會的主委，有權決定典禮圖像設計及儀式細節，正是撥亂反正的時機，還中華民國一個公道。賴清德再怎麼認為「中華民國」是災難，也必須低下他那驕傲的台獨身段。

台海之所以變成全球最危險的地方，是因為蔡英文上台後不承認九二共識，民進黨不願接受「台灣屬於中國」——即使這個「中國」是指「中華民國」，而且認同中華民國是完全合憲合法的。賴清德在兩岸立場上比蔡英文更執著於台獨信仰，以他曾234天拒絕進台南市議會的強硬作風推測，未來賴總統的兩岸政策很有可能出現有意或無意的暴衝，讓大陸官方與民間感覺和平統一已經無望，中共高層不得不採取極端手段避免中國的永久分裂，而其結果，對台灣將造成可怕的災難。

以非綠為多數的立法院，恰可在這個關鍵時刻把台灣從懸崖邊緣拉住，向大陸官方與民間展現台灣的主流民意並不尋求激進台獨，也無意與大陸陷入對撞衝突。擋下「台獨金孫」，給台海和平一個機會，讓台灣民眾過上好日子，立法院可以扮演非常積極的角色。