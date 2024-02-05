「幫助台青和台青之間、台青和大陸青年之間建立連接，推動他們跨領域合作是未來一項很重要的工作。」近日，台灣青年盧介凡在福建省漳州市第二屆「萬才聚漳」兩岸青年人才創業論壇上如是說。

盧介凡祖籍浙江，在台北出生長大，目前是漳州台商投資區兩岸青創基地總經理。

漳州台商投資區與台灣隔海相望，先後有台塑、統一、泰山、燦坤等逾160家台企進駐，已初步形成特殊鋼鐵、汽車汽配、電子家電、食品工業、造紙製品等五大主導產業，成為大陸台資企業最為集聚的發展區域之一。

創業基地，是孵化年輕人夢想的地方，也是讓夢想可以飛得更高的地方。為了這樣的夢想，盧介凡來到漳州，開始了這一系列的造夢。「漳台兩地不管是從文化、飲食還是氣候來講，都非常相近，台灣青年或者是新一代過來大陸的台灣同胞，來漳州都不會有陌生感。」盧介凡說。

「其實，剛到大陸時，有很多辦事流程都不太熟悉，還好有一些大陸的朋友幫忙，從而我也想到，很多台灣青年剛到大陸創業時，其實對在大陸註冊公司、辦稅、申請政策補助等都是一無所知。」談及成立兩岸青年創業基地的緣由時，盧介凡坦言，他初到大陸時，就在廣東打拼多年，正因為自己走過彎路，對這些感受都深有體會。

盧介凡的太太和兩個孩子都在漳州生活，切實感受到「漳台一家親」。（作者提供）

早年從事電子硬件貿易的盧介凡，在幫助客戶設計電子模組的過程中，積累了豐富的漳台人脈資源。很多台灣的工程師想藉著大陸鼓勵台胞投資創業的東風，來大陸尋求發展，這也成為盧介凡開辦創業基地的一個契機。

前幾年，政府提出「大眾創業萬眾創新」的政策，這讓他看到了機會，「說幹就幹，當時漳州台商區也聯繫到我，因為我在大陸這麼多年了，有資源、有人脈，所以我可以成為幫助政府的『中轉站』，給在漳州台灣青年提供一個溫馨的『家』。」盧介凡說。

2017年，看好漳州的發展前景，盧介凡到此創辦了翊瀚眾創，成為漳州台商投資區兩岸青年創業基地的運營方。多年來，翊瀚眾創基地進駐企業涵蓋環保科技、農業科技、應用程序、電子商務等多個領域。作為一個專門服務於台灣青年西進創業的基地，也被台青們親切地稱為「台灣青年之家」。

近幾年，漳州台商投資區工業飛速發展，逐漸形成了完善的工業鏈，讓這裡成為了最佳的項目孵化地，翊瀚眾創基地也因此崛起。

「在漳州創業，對於台灣青年來說並沒有太多的陌生感。」盧介凡稱，漳州具有農業、生物科技、食品產業的強大發展優勢，在這些實業的基礎上，延伸出兩岸文化創意產業的發展空間。

「從住房、辦公室的使用，到一些支持的獎勵措施等等，對台灣青年創業來說，全世界應該沒有一個地方會有比這裡更好的條件，所以這是一個很好的機會。」在盧介凡看來，大陸相繼出台的一系列惠及台胞的舉措對台青台企幫助很大，新開辦的企業可以將創業成本降到最低，讓項目更快落地。

2023年9月發佈的《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》中提到「促進台灣農漁業和中小企業發展」，盧介凡坦言，《意見》的出台讓他們深受鼓舞，他們的基地正在創造條件為有志來漳從事漁業、鄉村建設等工作的台青做好服務，「希望漳州能對此《意見》出台更多具體的、有針對性的政策，為台胞就業創業提供更多便利。」

談及「鄉村振興背景下，青年創業的現狀與前景」時，盧介凡稱，「這幾年，漳州做了很多台灣創業青年人才和項目引進的工作，為台灣鄉創青年參與農業發展提供了政策基礎。然而，部分台灣青年對市場銷售渠道、產銷制度等不熟悉，缺乏產品包裝和營銷策略，在農產品營銷服務等方面難以突破。」在盧介凡看來，部分台灣青年擅長在鄉村規劃中融合觀光資源與農特產品的包裝與營銷。「這兩者在同一個產業鏈的上下游卻沒有交集，導致產業融合發展受限。」盧介凡建言，兩岸經濟和社會領域的融合發展要有全新的格局、創新的思維。

如今，盧介凡和其他台灣青年一樣，創業夢想正在大陸一步一步地實現，他的太太和兩個孩子也都在漳州生活，切實感受到「漳台一家親」。談及未來，他期待著能有越來越多的台灣青年在漳州這片沃土上勇於追求自己的夢想。（張金川）