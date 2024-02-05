旺旺集團董事長蔡衍明日前公開呼籲，繼續執政的民進黨政府應開放兩岸大交流。這樣的呼籲，不但反映了多數國人心聲，更提醒民進黨政府，在全球地緣政治衝突持續升高、黑天鵝頻傳的國際新情勢下，切莫依循過去八年的對陸政策，致使兩岸敵意螺旋持續升高，讓台灣因錯誤的戰略，付出許多不必要的政治、經濟、社會成本。

眾所周知，自從去年11月美國總統拜登與大陸國家主席習近平在舊金山舉行峰會後，台灣問題已成美中共管的課題，兩大國達成的共識包括：一、不希望台海衝突升高影響疫後全球經濟復甦；二、不支持台灣獨立；三、支持兩岸對話。事實上，準總統賴清德在勝選感言亦有提到：「兩岸之間對話交流，才能降低風險」，更強調台灣「必須用交流取代圍堵，用對話取代對抗，才能和平共榮」。陸方在台灣大選後，不但表示「將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展」，日前亦證實，上海市官員在台北市政府的邀請下，將組團來台參加台北燈會。

種種跡象顯示，在兩岸對話符合各方利益的此刻，兩岸融冰契機已至。然而，要如何落實賴清德承諾的「以交流取代圍堵、以對話取代對抗」的對陸政策？我們提出以下幾點具體建議：

首先，盡速開放大陸專業人士來台。目前政府規範的專業領域包括宗教、經貿、財金、農業、勞工、學術、文教、體育等20類領域，這些領域的大陸專業人士要來台，不但必須由台灣相關領域的單位邀請，且來台後不得拆團、行程亦不得隨意變更，可以說是政府掌控度最高的陸團來台形式。再加上陸籍專業人士通常來台消費較高，有助於台灣內需觀光。更重要的是，兩岸長期以來的默契，就是大陸官員若來台，都以專業人士身份申請。因此，盡速開放大陸專業人士來台，有助於增加兩岸官方接觸、增加對話的機會。

其次，解除赴陸每日兩千人次禁令。交通部已公布，3月1日將重新開放台灣旅行社組團赴陸旅遊，但陸委會表示，基於「對等互惠」原則，初期每天上限為兩千人。無論是一般常識，或是旅行業者的反應來看，這樣的設限一是操作難度極高，徒增政府與業者執行方面的難度；二是以政治手段干涉自由市場，根本毫無意義。國人是否赴陸旅遊，應由市場機制決定。因此建議政府應解除沒必要的赴陸人次禁令。

最後，善待在台陸籍人士。台灣目前有將近40萬名陸配；同時，通過合法申請來台的陸企也將近1,600家。大陸亦有一些具官方背景的事務性機構駐台，例如海貿會、機電商會、海旅會等。這些陸籍人士、企業與機構既然都是經過層層審核、經由合法程序申請來台，且多在台恪守台灣法令、亦無任何不法行為，政府就應該善待這些在台陸籍人士；藉由政策上的便利、生活上的照顧，讓這些陸籍人士感受到台灣的善意。

誠然，兩岸關係錯綜複雜，交流亦有必要循序漸進、並有所規範。老生常談的兩岸經貿鏈結仍深尚且不論，即便從防弊來看，兩岸都必須透過一定程度對話避免誤判。目前台灣內部最大問題，是對大陸態度的歧異，以致不同黨派、不同團體，時常因對大陸政策或路線的不同而大起干戈，形成不斷貼標籤的荒謬與內部找敵人的肅殺。因此，已有團體建議，應透過兩岸國是會議的召開，討論並擬定一套可行的與大陸互動規範。

此外，學界亦有警示，若台灣過於偏重所謂的「防禦性中國研究」，則無法客觀掌握現狀、更無法理性評估情勢。為批判而批判的結果，不但容易出現例如「北京沒有下水道」、「高鐵沒有靠背」與事實差距甚大、貽笑大方的荒謬言論；且將陸方的任何舉措視為統戰、認知戰，其後果是必須不斷的升高對大陸的敵意與衝突。如此，台灣將墜入自我實現的預言，兩岸勢必落入不斷對立與衝突升高的惡性循環。

總的來說，兩岸民間社會往來，有助緩和兩岸緊張氛圍；且兩岸交流、對話勢在必行。那麼，與其夸言空談，不如務實推進。相信多數台灣民眾都認同：台灣生存的基石，在於兩岸關係的良窳；台灣經濟的發展，不可能完全無視於大陸。此次總統大選結果，意味台灣6成民眾對「抗中」路線表示疑慮。換言之，在多數民眾認為「抗中」並非台灣最佳利益的前提下，盼執政的賴政府能體察多數民意、揚棄意識形態，務實推動兩岸交流，為兩岸創造和平穩定的發展環境。如此，才是真正的愛台灣！