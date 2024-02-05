柯文哲在立法院正副院長選舉打出了一手好牌，這個牌路，只有柯建銘和傅崐萁看得懂，其他人不論藍綠都跟白目沒兩樣。但柯建銘氣得要死，傅崐萁爽的要命，兩人被拖著配合演出，經此一戰，柯文哲不再是政治棋局的新手。

戰略上，柯文哲不能讓白黨變小藍，所以不可能投給韓國瑜，更不能讓白黨變小綠，當然也不可能投給游錫堃，這一點柯文哲做到了。

但是藍綠的拉票和搶票壓力，不會因此而減少，要緩解或阻擋這些壓力，柯文哲打出獨立參選牌，提名黃珊珊選院長，提名張啟楷選副院長。

壓力來自綠營的訴求主要是，不能讓「中國人」韓國瑜當選，柯文哲的擋箭牌是，請綠營投給黃珊珊，韓國瑜就不會當選，其實柯文哲心知肚明，綠營不可能投給黃珊珊，這個擋箭牌很管用，其餘再怎麼多嘴都只是話術。

壓力來自藍營的訴求是，在野黨要合作監督執政黨，尤其是新潮流，所以讓韓國瑜來挑起這個責任，可以使在野的監督力量更強。

但柯文哲的認知始終覺得，藍營裡裡外外都是騙子，只有韓國瑜還算是會守信用的角色，但也不能直接投給韓國瑜，萬一無黨籍或藍黨兩票被綠營挖走，形成53票對53票，柯文哲等第二輪再出新招，否則會裡外不是人，反正靜觀其變，就是對韓國瑜最大的幫助。

如此這般，藍綠兩邊的壓力都可以抵擋，而這局中局最厲害的起手式，就是提名黃珊珊選院長，而不是副院長。

如果提名黃珊珊為院長，柯文哲把這個局看得很透，黃珊珊絕不可能當選，如果提名為副院長卻可能會當選，因爲韓國瑜早上當選院長，下午國民黨會投桃報李投給黃珊珊。

黃珊珊一旦當選副院長，麻煩會接踵而至，綠營會攻擊「藍白勾結」，讓白營失去政黨自主的運作空間。

藍營的金猴子們還在攻擊柯文哲，這些金猴子們有公有母智商都很低，也會趁機參戰洩恨。

另外黃珊珊在白營內部仇恨值不低，擔任總幹事搞到敗選還升官，一不小心就會引爆白營兵變，讓黃珊珊從陽春立委幹起，既可以疏解內部壓力，又可以避免黨團雙頭馬車，影響黃國昌的領導功能。

這手牌柯文哲打得很好，藍綠兩岸猿聲啼不住，文哲輕舟已過萬重山。

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