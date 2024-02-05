台中市檢驗了台糖的「安心豚梅花肉片」，發現含有瘦肉精「西布特羅」0.002ppm。台中市立刻發布消息，震撼全台。

震撼，是因為是業界極其少見的西布特羅瘦肉精。事主又是優良的公營廠商台糖。台糖商譽遇到毀滅性打擊。全台也都預防性下架。

農業部獲報以後，立刻採檢同一批豬肉。緊急記者會中說，在豬肉的所有同批45件樣品中，包括豬隻的毛髮、血清跟飼料，都沒有檢驗出瘦肉精。於是，台糖豬有沒有瘦肉精事件，居然變成羅生門。到底是怎麼回事？

台中市食安處表示，他們重複了6次，都得到相同答案。所以，不可能是檢驗錯誤。

衛福部次長王必勝則說，儀器的檢驗極限值是0.001ppm，而台中市政府檢出的0.002ppm，已經是極限。過去10年都沒有檢出。他還說：「這次檢驗值實在非常低，食藥署也曾事前提醒台中市政府，能夠審慎調查後再公布，可是中市府卻急於公布，理由尚待其說明。」台中市當然不接受他的說法。

這次，是台中市跟農業部、衛福部互槓。因為台中市跟蔡政府，一個藍一個綠。政治立場不同，可以理解。可是，科學的檢驗結果完全相反，變成羅生門，這根本讓社會無法接受。但無論如何，對台糖跟台灣豬，甚至對台灣社會的互信，都是毀滅性打擊。

台中市堅持說，我就是驗出了0.002ppm。農業部跟衛福部則堅持，複驗45件樣品完全沒有。那到底是怎樣？總有一方搞錯了吧。

到底有沒有在台糖豬肉，驗出毒性比來克多巴胺強的西布特羅？難道在台灣，已經沒有一個人，沒有一個單位，可以讓人民相信？可以絕對客觀、公正，並且有能力，找到真相與答案？

台灣已經太多羅生門。這次本該完全無涉政治的台糖豬事件，如果沒有真相，對台灣，會致命。希望真相快點出現。

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