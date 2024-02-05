據證實，中國人民解放軍空軍第4航空旅和第97航空旅均裝備了殲-20第五代戰鬥機。據信，四個航空旅在2023年接收該飛機，其中另外兩個旅尚未得到證實。儘管殲-20在2022年之前的交付速度為每年一架或更少，但當年生產設施的產量激增至三個旅。隨著產量的不斷擴大，五個新旅可能會在2024年接收這些戰鬥機，世界上沒有其他空軍能像解放軍空軍那樣以如此快的速度服役戰鬥機。在已確認的兩個新空軍旅中，第4航空旅駐紮在解放軍南部戰區司令部的佛山空軍基地。該部隊的殲-20部署因此對台灣的安全影響尤為重大。

佛山空軍基地將殲-20部署在距離深圳和香港很近的地方，使其成為在這兩個主要經濟中心執行長期防空任務的最佳地點。 它還使殲-20能夠為海南島龍坡海軍基地提供防空。該基地是中國戰略核潛艇作戰中心，也是攜帶新型巨浪-3彈道導彈的艘094型戰略核潛艇的基地。如果該地區發生重大戰爭，預計這個戒備森嚴的海軍基地將成為西方國家攻擊的優先目標。然而，除了這些任務之外，佛山空軍基也非常適合在殲-20在台灣海峽執行任務。台灣海峽距離佛山空軍基地東北僅700公里。

佛山空軍基地此前部署了90年代製造的殲-11戰鬥機，雖然其射程仍然比西方空軍的任何戰鬥機都要遠，但仍比殲-20的射程短得多。使用國產渦扇-10C發動機的殲-20A戰鬥機的作戰航程超過4000公里，是美國F-35或較舊的F-22的兩倍多。使駐紮在佛山的殲-20因此能夠在台灣周圍長時間作戰。該機也可以在台灣海峽周圍進行廣泛的巡邏。

隨著更強的殲-20改良機型開始使用下一代渦扇-15發動機，該飛機的航程預計將進一步提高。該發動機於 2023年初進入系列生產。隨著運-20空中加油機機隊的擴大，解放軍為殲-20裝置進行空中加油的能力也顯著提高。殲-20計畫是東亞力量平衡變化最顯眼的指標之一，而台北一直難以應對這一變化。

近20年來，中華民國國防部一直試圖從美國採購F-35第五代戰鬥機。尤其是在2011年1月殲20首飛後，這些努力變得更加緊迫。由於中華民國空軍沒有自已的第五大戰鬥機，隨著能力越來越強的殲-20改良機型加速投入使用，台灣的戰鬥機部隊將繼續日益落後。國防部從美國2019訂購的最新戰鬥機F-16是一種重量輕得多的飛機。F-16於50年前的1978年1月首飛，而由於其能力過時，美國空軍自2005年以來已經有19年沒有購買該戰鬥機。

（作者Abraham Abrams為東亞軍事和安全專家，近著《殲20空中威龍：揭密亞洲第一架匿蹤戰鬥機》）

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