國民黨在總統大選中再度失利，學術界開出第一槍，一些教授日昨提出「開放國民黨：我們的改革主張」倡議，透過「開放的組織、開放的智庫、開放的理念、開放的決策」四大主張，希望國民黨能夠實現青年接棒、社會對話、重建使命、和內造民主的目標。

但這四大開放只是空泛的主張，國民黨改革若要有用須著重在3個方面，第一個是如何爭取年輕選民的支持，以贏得未來選舉。可以做的包括：

一、實行黨內民主改革，讓黨員和支持者更多參與黨內事務和決策，目前的中常委和中央委員的選舉制度被派系掌控，真正想改革的無法出頭，投票制度必須改變，讓黨代表能真正代表黨員和民意。

二、加強基層黨組織建設，培養年輕一代黨員和領導人，實現黨內年輕化。設立青年部門或中常委與中央委員保障名額，以吸引更多青年入黨和擔任公職。

三、更新黨的理念與主張，使之貼近年輕選民訴求。如在台灣主權問題上採取更明確的立場，在社會議題上持更進步開明的態度等。

四、借鑒其他政黨的經驗，利用新媒體和網路宣傳，推出針對年輕人的政策與活動，改變國民黨在年輕人心中老派保守的印象。

五、清理過去的負面形象，以實際行動贏得選民信任，在野期間發揮監督角色，嚴格要求執政黨政績和廉潔。

第二是如何處理與中國大陸的關係和互動，以贏得民眾信任，有幾點建議：

一、在九二共識、一中各表基礎上，提出新的兩岸互動框架。這個框架可以更明確台灣主權立場，同時維持必要聯繫，不拒絕溝通談判。

二、根據台灣民意，在涉及主權議題上採取更堅定立場。如在台灣國際參與和國際空間上採取更積極作法。

三、對於台商利益和青年大陸交流，提出保障措施。如台胞卡、投資保障協定等，以吸引年輕世代支持。

四、在大陸政策上吸納各界意見建議，形成兼顧台灣總體利益的方案，避免利益集團或少數人把持決策。

五、處理兩岸關係上突出理性、務實與台灣利益最大化，在避免意識形態對立的原則上，爭取最大空間。

第三是與民進黨和民眾黨的競合關係，以凸出國民黨是最佳選擇，可以從以下幾點著手：

一、在台灣主權立場上有所表態和鞏固，既區隔於民進黨的台獨傾向，也不同於被視為親中舊立場。

二、在社會政策上，擦亮親民牌，制定切合普羅大眾需要的政策和福利主張，尤其在如教育、醫療、就業等面向。

三、在經濟政策和兩岸經貿上，打造務實辦事的形象，區別於民進黨偏向意識形態，也不同於民眾黨的民粹主義。

四、在政黨組織和運作上，打破既有印象，著力改革和開放參與，使之有別於民進黨的「派系治國」和民眾黨的「家天下」。

五、借鑒民眾黨善用社群媒體和網路宣傳的經驗，讓國民黨在文宣上更活躍並接地氣。

以上這三大面向就是國民黨是否改革成功以及未來能否生存的關鍵，國民黨不乏人才，應集思廣益，廣開言路，行動優先，不讓其他兩大黨專美於前，在年輕世代群體中落實上述各項政策主張，以實際行動重新塑造國民黨形象，使之成為可被年輕人認同和接受，這樣改革才能有望成功。（作者為台北商業大學前校長）

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