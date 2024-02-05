新的立法院結構是三黨不過半，這可能有個好處，就是朝野可以好好溝通法案，尤其是在共同關切的議題上，例如媒體亂象。

選舉期間，民眾黨多次抗議新聞不公，選後柯文哲還說要繼續經營網路電視；國民黨則說新聞頻道偏綠；即使民進黨也認為有電視台不友善。既然如此，現在就是推動媒體改革的最好時機，尤其國民黨與民眾黨因為是在野黨，更應該在這個議題上合作，把新聞亂象的問題根本解決，以免在接下來的選舉又聲稱吃虧。

在這方面，國民黨的不分區立委柯志恩熟悉媒體，翁曉玲曾經擔任國家通訊傳播委員會（NCC）委員，民眾黨的不分區立委黃國昌、黃珊珊一向關心這個議題，都是很適合的改革推動者，不妨攜手合作。

新聞應該要公平公正，談話性節目則可以有電視台自己的立場。但根據中華傳播管理學會過去對台灣電視新聞的研究，政黨偏差非常明顯。這其實很好解決，根據社會科學進行內容分析，要求電視台自律改善即可。過去為什麼不據以要求自律，令人好奇，但只要朝野合作，未來要改善可立竿見影。要做內容分析，傳統方式耗費不少人力，現在可以用最新的網路聲量工具進行分析，省時又有效率。

台灣的媒體亂象，新聞只是第一層次，朝野還應該在內容生產以及網路平台這第二和第三層次上合作。

在內容生產的部分，過去文化部大力資助公共電視製播好的旗艦節目，口碑非常好，未來如何進一步整合所有電視台的力量，邁向國際，這就涉及了媒體的產業政策。可惜的是，我們過去長期以來一直沒有媒體的產業政策，只有媒體監理政策，而且連主管部門是誰都講不清楚。本屆立法院應該要釐清到底哪個政府部門應該負責媒體產業發展，以及具體的產業政策內涵，否則實在說不過去。

第二層次的挑戰也不難完成，如果有心，3個月內應該可以釐清權責機構，1年內提出有策略高度的產業政策。

台灣遇到最大的挑戰是網路平台當道，而且主流的都是境外平台，例如YouTube、Facebook、Instagram、X、Netflix，甚至連大家最常使用的即時通訊軟體，也都是境外當道，例如Line，甚至是WeChat。這其中不只有台灣的電訊傳播產業資源正被境外掏空的問題，還有更嚴重的國安問題。歐盟推出《數位服務法》，主要功能之一就是對抗來自境外的網路巨擘。

第三層次的問題最難解決，以往不太常看到有人真正關心這個議題，在野黨不妨一起合作，提出對執政黨的有力挑戰，在良性互動之下，朝野一起激盪出可行的解決方案，這才是台灣之福。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）