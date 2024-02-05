選後大陸國台辦主任宋濤出席了兩場公開活動，會見電電公會參訪團、參加大陸台胞新春聯歡會。觀察宋濤在這兩場活動對兩岸關係的表態，可以得出520賴清德就職前，大陸仍以爭取兩岸和平發展為最優先目標的判斷。

創造兩岸對話新空間

接見電電公會參訪團，是選後宋濤的首場公開活動，具有兩層寓意：一方面，大陸仍然高度重視台商、重視兩岸經貿關係，這就可以理解，為何大陸至今對「全面中止ECFA早收清單」留中不發。另方面，北京深知台灣科技產業對大陸經濟的重要，電電公會所代表的電機業，兩岸貿易額占比最大宗。透過這場拜會可知，「經貿不能斷」、「高科技不脫鉤」應是選後大陸對下階段兩岸經濟關係的定調。

至於台胞新春聯歡會，雖以象徵意義為主，但可以看到國台辦高層、各重要局長悉數與會，說明大陸意在營造兩岸親善氣氛，以抵消賴清德當選後，民間訴諸武統的呼聲。對比宋濤在會見電電公會、參加台胞聯歡會的發言，可以看出有不少交集論述，而這些論述均折射出大陸高層對台灣選舉和民意的判斷，以及對未來一段時間兩岸關係的基本看法。

宋濤的發言有4個重點：第一，台灣主流民意是「要和平不要戰爭，要發展不要衰退，要交流不要分離，要合作不要對抗」，這與國台辦發言人在選後稱「民進黨不代表主流民意」的說法吻合；第二，選後大陸對台方針政策「4個不會變」，包括繼續反「獨」促統、推動兩岸和平發展、交流合作、為台胞造福；第三，兩岸都是一家人、都是中國人；第四，未提九二共識，但重申一個中國原則是台灣各政黨與大陸交往協商的基礎。

選後宋濤宣示大陸對台方針政策不變，是基於大陸對「台灣民意」的最新認知，即確認了6成民意不支持民進黨、賴清德新政府將受到在野黨與立法院的強力制衡。在此基礎上，宋濤向台灣社會喊話「兩岸一家人」、「一中原則是兩岸協商基礎」。

這兩句喊話，可以說是大陸因應520之前台灣政局過渡期，希望創造兩岸對話新空間、新契機的關鍵所在，背後或具有相當深厚的歷史淵源與現實政治考量。

宋濤表示兩岸是一家人、都是中國人，是訴諸民族情感尋求兩岸最大公約數。從歷史經驗看，2000年同樣以「雙少數」執政的陳水扁，在總統就職演說上說過「兩岸本是一家人」，曾在上任前拜訪謝東閔時坦承，「兩岸都是自己人，家和萬事興」。蔡英文擔任陸委會主委時也說過「我讀中國書長大，我是中國人」。再從現實角度看，兩岸一家人與柯文哲主張的「兩岸一家親」意涵相近，民眾黨副總統候選人也在選舉中說「我是中國人也是台灣人」。

傳承和平與交流路線

若從歷史、文化、民族的概念看，兩岸都是中華民族，都是文化上的中國人，這是大多數台灣民眾內心深處的共識。即便兩岸之間存在民主價值、政治意識形態的分歧，過去8年也因捲入中美對抗而瀕臨兵戎相見，但雙方若能回到「一家人」的默契與善意，至少在經濟文化層面的民間交流與合作，就不應該受到政治因素的影響。台灣朝野若能善意回應宋濤的談話，可以為選後鬆綁兩岸交流創造條件，亦有助於為賴清德就職後的兩岸關係維穩。

宋濤不提九二共識，直接提一中原則，應是深知九二共識在台灣社會已經被標籤化、汙名化。事實上，陸方近年來已經較少提及2019年習近平提出的「謀求統一的九二共識」，而回到「體現一中原則的九二共識」傳統表述。這也等於回到了2016年蔡英文就職前，北京留給民進黨的彈性空間：只要認同一中，具體概念或名詞可以討論。

賴清德選前曾因「憲法災難說」惹議，最終在蔡總統糾正下，回到尊重中華民國憲政體制的立場。大選結果再次揭示了抗中不得人心、無法綁架台灣民意的事實，蔡總統應該深入思考，在美中關係回穩的背景下，如何借鑒過去民進黨對兩岸關係的積極論述，在依據一中憲政體制的基礎上，抓住任內最後時期，將「蔡英文路線」扭轉至和平與交流的方向，傳承給新政府。這是蔡總統決定歷史定位的關鍵一招。