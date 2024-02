美國共和黨籍前總統、目前在黨內總統初選投票領先的川普,在近日播出的福斯電視著名主持人瑪麗亞.巴特羅莫節目接受專訪時,對於中國以及台海安全的談話提出較為清晰的輪廓,綜合來看有十個重點。由於他勝選的可能性高,他對兩岸的相關看法值得台灣社會注意。

在大選年提出的政策,意圖漸趨強硬,本不令人感到意外。如果進一步參考過去針對台灣的兩個背景報導,川普目前的護台決策態度仍然屬強硬高姿態居多。

我反覆消化周日剛播出的電視訪問實況,內容依照時間順序,可以歸納出如下十項要點。

一、川普相信中國正不斷派人從南境混入美國。二、他認為中國不希望看到他獲勝。他在愛荷華州和新罕布什爾州初選大勝,中國的股市兩度大跌。三、他願意和中國好好相處,他並不希望和中國進行貿易戰,但中國當時要毀掉美國的鋼鐵等產業,他只好提高關稅50~100%。四、如果再次上任,他表示對中國施加的關稅甚至可能超過60%。五、他希望看到中國做的不錯,而且他也喜歡中國國家主席習近平,習是他的好朋友,任內和他相處的不錯,可是習或許不喜歡他的做法。

六、他指出美國每年與中國的貿易赤字高達5千億美元,這是不可持續的。七、如果他是總統,中國不會送氣球入侵美國。他任內就沒有。八、3年前中國尊重美國,現在則認為美國是笑柄,主要是基於美軍在阿富汗撤軍的方式,反映出美方極其無能。九、他相信中國會介入美國大選,可不是為他而介入。美國應修訂投票辦法,規定只能當日投票,要求書面選票、出示證件和禁止郵寄投票。

十、對於「中國如果要拿台灣,你會怎麼做」這個問題,他說,「不希望此刻提前表態我會如何反應,因為那會不利於我與中國進行談判的能力。所以,我不談那些,很難說我會、我不會,但是他們都知道我的做法,知道我的立場,我們不會有問題。」

至於「他們都知道我的做法,知道我的立場」究竟是指什麼?川普在總統任上明確奉勸習近平不要去拿台灣,這是他持續多次公開提到的。 同時在2023年9月7日他接受美國保守派著名主持人修威(Hugh Hewitt)1小時的廣播訪問,也提出過他的明確判斷。該報導指出,Trump on Taiwan: 'Zero chance' China invades if he's elected president again。在訪談中,修威問川普,他如果做總統的話是否會護衛台灣,他當即表示,「如果我做總統,不必擔心台灣 ,…意思是中國不會進犯台灣。根本沒機會。他們不會去。『零機會』。」

以上是明確可資參考的表態,不過川普是否會回任美國總統,尚在未定之天。而拜登是否代表民主黨爭取連任,川普判斷還大有變數。

(作者為加州律師、美國法學博士)