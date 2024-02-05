為什麼川普仍然有那麼多支持者？這個問題困擾著當代的美國知識界和媒體精英。他們有一種無力感，因為無論他們寫多少批評文章，揭發多少川普不靠譜的行為，高舉各種各樣的民主、法律和倫理道德的理論和原則，這位吃著四場官司，背著91項罪名的前總統，也是下一任總統候選人，好像身上披著金鐘罩，練就鐵布衫，完全不受影響，所到之處支持者依舊夾道歡呼，每次集會仍然吸引到大批群眾，已經在兩次預選中以壓倒性優勢擊敗對手，並且領先民主黨的現任總統拜登。毫無疑問，這是美國政壇前所未有的奇葩。

去年5月，CNN電視台舉辦了一次座談會，邀請川普參加，由一位女主持人負責向他質詢大選過後1月6日數百名川普支持者硬闖國會山莊的事件。川普不承認自己應對該事件負責，反而說裴洛西，也就是眾議院的議長，應當為那次事件負責。對於群眾的破壞行為，他說，那是少數人的行為過分了，但是大部分人都是愛國者，並且稱開槍射死一名女性抗議者的警衛是暴徒（thug）。他的答覆可以被認為是顛倒黑白，完全是川普本色，場內的觀眾似乎也就是希望他能夠用這種姿態對付主流媒體，所以對他的答覆給予熱烈掌聲。事後，CNN的名主播Jack Tapper 評論說，「他（指川普）向事實宣戰，但是我不敢說他沒有贏。」

這就是美國的政治現實：通過他個人的號召力，川普在預選中取得壓倒式勝利，從而綁架了共和黨，並且很可能會贏得今年年底的總統選舉。大家都已經可以猜測到，如果他再度入主白宮，他會比上次任內的行為更不靠譜，他會：立刻跟普丁聯繫，停止俄烏戰爭;他會關閉美國與墨西哥的邊境，造牆，制止非法移民，並且會設法遣返已經入境的移民;他會撤換一大批國務院和國防部的官員;他會縮減政府編制;他會減少政府的福利開支;他要縮減美國在世界各地的軍事部署，增加盟國對美軍基地的分攤費用;他甚至會試圖退出北約。簡言之，他若再度當選為美國總統，對美國的內政和外交都將會產生顛覆性的後果。

那麼，為什麼還有那麼多人支持他呢？答案很複雜。例如，許多接受訪問的支持者說，他們知道川普個人操守不好，可是他們認同他的政策。他們要讓川普「完成他的使命」。什麼是他的使命呢？那就是使美國再度偉大。還有人說，川普是商人，他會把美國的經濟搞好。當然，許多人欣賞他不顧政治正確與否，講真話。值得注意的是，這些都是出自一般選民的意見，不是知識界精英的看法。

美國知識界和媒體精英基本不肯給川普任何正面的評價，所以連帶地也看不起他的支持者。最普遍的說法就是，他的支持者是沒有受過大學教育的白種人，是農村和小城鎮人，是擁槍者，是反對墮胎的基督徒，特別是佈道教派的基督徒。簡言之，都是一批知識水準不高，思辨能力比較差，或者存在著種族主義意識的人。

例如《紐約時報》的保守派專欄作家David French 在1月25日的評論，他承認，他屬於共和黨中「絕對不要川普」（never Trumper）的一員，而他痛定思痛，終於悟出他們失敗的原因：他們不瞭解川普支持者的真實心態。什麼心態呢？那就是是對民主黨的「厭惡（仇視）」（animosity）。為什麼敵視民主黨呢？他沒有說。但是，言外之意，川普的支持者的心態是負面的、消極的，是反少數民族移民的。

這個說法跟美國政治學會刊物中的一篇學術論著的觀點很相似。該學術報告的作者，Liliana Mason教授，追溯到2011年時的民調，對比那時候接受訪問的人在川普脫穎而出之後的態度，發現，其中原先「厭惡」（animus）少數民族的人後來都傾向於支持川普。也就是說，那些沒有受過大學教育，工作機會遭到有色人種威脅的白人，成為川普的基本盤。

那麼，問題來了。這些知識界和媒體精英，在作出這種分析的時候，若有若無地表現出一種高傲的態度，似乎認為這些未受大學教育的白人，或者其他川普的支持者，不應當支持他，好像支持川普是一種弱智的表現。難道說，他們沒有支持川普的正面理由嗎？

答案是，有的。川普自己就說，他在位的4年，美國沒有戰爭，沒有通膨，政府的債務也比現在低得多，經濟也好得多。更不用說，在他任內，修牆之外，他還通過立法，把非法移民的大軍堵在墨西哥境內，不讓他們進入美國。

反觀拜登，在他還不到4年的任內，從墨西哥進入美國的非法移民人數大約就高達800萬。去年11月，幾乎所有媒體報導，有30萬非法移民入境。也就是說，僅僅在維護美國的邊境這一項，拜登的政績就不及格。不但如此，拜登正面對著三場戰爭。

詭異的是，美國的知識界和媒體精英卻不斷詆毀川普的支持者。

（作者為中美論譠社理事）

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