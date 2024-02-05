新國會訂2月20日開議，由行政院長率領閣員報告備詢，國民黨應大破大立，展現第一大在野黨氣勢，在520賴清德就任總統前，針對蔡政府8年來倒行逆施的閣員、貪腐弊端總清倉，包括箝制言論自由關中天新聞台、高端疫苗採購弊案、巴西蛋、風光電弊案及台電虧損等，一一查明真相，還人民公道！

近8年來，多位綠營閣員在一黨獨大護航下，一個比一個跋扈囂張，例如爭議最大的NCC主委陳耀祥，雖宣布在任期屆滿後準備落跑回學校教書，但中天對NCC的訴訟已累積15勝，陳耀祥難道不該被究責並給予中天新聞台復台機會嗎？

還有農業部，針對大陸禁止台灣部分農漁產品進口，前部長陳吉仲一點辦法也沒有，除了說要告到WTO，欺騙人民外，就只能靠補貼。蛋荒和進口巴西蛋至今也沒說清楚。衛福部長薛瑞元更經常有護黨金句脫口而出，但高端疫苗採購合約即使解密仍疑點重重，新國會不該讓他敷衍過關。

經濟部長王美花雖然態度較溫和，但明知2025非核家園是錯誤的政策，為了捍衛民進黨反核神主牌，面對光電弊案叢生、嚴重危害環保生態卻束手無策。被問及電力配置問題，永遠都用一句「不缺電」作擋箭牌，缺乏專業精神。

新國會上場，雖然面對的是蔡總統執政下續留任的陳建仁內閣，但近8年來人民吃的苦、含的冤，不能因5月要換新總統就這麼算了！所有的貪腐、濫權及弊案都須要求相關閣員負起責任。作為在野及國會第一大黨，國民黨立委應以強大的火力為民把關，新會期就是藍營重振威望的試金石。