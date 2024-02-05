2024大選結束未幾，行政院突然宣布通過3條國民黨執政縣市的捷運規畫案，包括台中捷運藍線和綠線延伸案，以及基隆捷運。有人說，這是甫當選總統的民進黨黨主席賴清德的「認輸之舉」，因為民進黨2024大選在這兩個城市選得不好；也有人指出，民進黨進行公共建設大清倉，目的是「政治掃雷」，好為下次選舉做準備。

補助政策必須調整

無論是基於什麼出發點，台中和基隆市民等待了十幾年甚至幾十年的捷運，終於得到中央的首肯，這對地方發展總是一件好事，值得高度期待。只不過，捷運興建的過程曠日費時，最快也要10年後才可望啟用，歷經物換星移，城市風貌早已大為改變，歷經千辛萬苦、耗費資源興建的捷運，屆時是否還能夠符合城市發展及市民需求，存在不少變數。

更何況，這回行政院通過的規畫案，中央對台中捷運的補助，金額與比例都遠不及對高捷的補助，也給人「中央大小眼」的不良感受，以至於台中新科立委在2月1日的第一天就嗆中央，根本是把台中市民當二等公民，未來會在立法院持續要求中央必須重新合理分擔中捷預算，並且提早完工，讓台中早日擁有便捷的運輸。

資料顯示，台中捷運藍線和綠線延伸的綜合規畫，2條線共需經費1971.32億元，中央共補助858.37億元，補助比例為43%，台中市政府承擔的經費占57%；高雄市府興建捷運時，中央補助63%，地方負擔僅為37%，兩者有明顯的差距，難道在民進黨政府的眼裡，地方真的是綠藍有別嗎？中捷就算千呼萬喚始出來，中央還是留了一手，透過預算分配實質打壓台中市嗎？

對此，高捷表示，這是因為高雄屬於「財政3級」城市，因此中央的補助額度比較高，而台中市政府的財政狀況良好，中央自2021年起已將台中市財政調升為2級，是全國唯一被升級的縣市，因此中央補助額度較低。

中央這種做法分明是對好學生的懲罰。民進黨長期執政的高雄市舉債驚人，是全台債務最多的城市，而台中市則努力健全財政，不料，台中反遭中央大幅減少補助，實在太不合理、太不公平了。以後誰還要開源節流？各縣市擺爛就好，反正欠得越多、財政狀況越差，中央補助就越高。

這次中捷案不但提醒了包括台中在內的中部各縣市市民及民代，一定要積極向中央爭取應有的權益，畢竟民進黨政府確實是「不點不亮」，不吵的人就吃不到好果子，而自己人則永遠得到最多，例如前瞻建設計畫獲得最多補助的還是高雄市，1265億元的補助額是台北市184億元的6.9倍，要說中央沒有分別心，誰會相信？

積極主動協助建設

其次，中央的補助政策及邏輯必須調整，像高雄這種長期債台高築的地方縣市，中央要有一定的導正措施，不要以高額補助變相鼓勵地方政府亂花錢，拖累其他嚴守財政紀律的縣市。

至於跨雙北和基隆的基捷，除了總經費高達696.89億元，台北市政府負擔57.54億元、新北市政府負擔71.44億元、基隆市政府負擔47.92億元之外，還需考慮未來經營虧損的分攤比例。基隆是3個城市裡財政實力最弱的一個，恐怕沒有太大能力承擔未來的營運虧損；尤其目前通過的基捷其實並沒有真正進入基隆市區，這對改善基隆人交通及未來營運量都會有影響，甚至能否藉由捷運串聯基隆河谷產業廊帶，將就業帶進基隆市，都還需要觀察，若要基隆市政府承擔太多營運虧損，未必公平。

作為執政者，不論基於什麼理由，過去民進黨政府長期卡住台中市和基隆市重大交通建設的行徑極為惡質，而綠營2024大選在台中市和基隆市都選得不盡理想，或許因此讓民進黨決定快速通過這兩個城市延宕多時的捷運計畫，這也只是剛好而已，台中市和基隆市政府感恩戴德的謙卑態度越發令人感到心酸。民進黨因一己之私，已耽誤了台中和基隆的發展與市民的權益，如今在經費、土地取得等施工關鍵因素上，民進黨政府必須更積極主動協助地方，只有憑良心執政，以百姓心為心，民進黨才有機會重新贏回民心！