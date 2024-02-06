蔡英文政府在過去七年多全面執政的權力結構與運作心態之下，中華民國憲法賦權的憲政機關及組織法明訂的獨立機關，無不喪失自主性，清一色變成民進黨的附隨組織。其中扭曲變形最嚴重的是國家通訊傳播委員會（NCC），所作所為完全墮落為民進黨的御用機構，唯民進黨意志是從。

NCC整肅異議媒體的矛頭對準中天新聞台，極盡所能予以懲處，最後更迫其關台。然而，所有處分案的認事與用法全然依循政治主觀意志，毫無起碼的適法性可言，因此裁處都被行政法院推翻。中天對NCC訴訟累積已經15勝，證明中天受到的處分都是不白之冤，也驗證過往各界對於NCC喪失獨立性及蓄意迫害中天的質疑是真實的。

在蘇貞昌閣揆任內，NCC主委陳耀祥拿著上級授予的大刀，在中天身上狠刺猛砍，殺紅了眼，看不清法律的明文規定，以致於案涉及中天的十件裁罰被撤銷，NCC的獨立性慘遭踐踏，造成台灣的民主與法治之恥，也使台灣引以為傲的言論自由受到嚴重傷害。民進黨及NCC的逆民主作為引發強烈民怨，這次總統選舉有6成民眾不支持民進黨繼續執政，並且使其成為立法院少數政黨，關鍵原因就是不滿其霸道執政，憎恨其濫權腐化。

陳耀祥及民進黨掌控的委員，幾乎全以民進黨利益為處事標準，管理媒體全然偏私，逆我黨者亡，順我黨者昌。對中天嚴厲伺候，對三立入股中嘉則助其玉成，分明是雙重標準。如今民進黨國會成員已不過半，再也無法恣意妄為，但其所造成的傷害多難以立即復原，陳耀祥自知無法續任NCC主委，所以表示不會再連任，將回臺北大學教書。他的去職，給了NCC徹底重整的機會；他重執教鞭，卻引來眾怒，不齒他又去誤人子弟。監察院如果還有一點脊梁，就應彈劾陳耀祥這種濫權的官員，不能讓他長揚而去，留下爛攤子等待別人收拾。

中央政府重組之後，首要政務是將顛倒的是非導正回來，政府過往違法的錯誤行徑必須立即糾正。根本要務是恢復憲政機關及獨立機關的自主功能，NCC最具指標意義與實質功效，所以應該優先全面改組，匡正先前的錯誤決議。台灣的新聞自由已被NCC嚴重糟蹋，現在應該優先重歸正軌，中天關台之事應優先予以補救。雖然有線電視52台已轉他台，但是，回復原狀的障礙不是不能克服的，司法既然已經糾正NCC的錯誤裁處，NCC應盡速把錯誤裁罰和行政處分校正回歸，讓52台儘速回歸中天，以期展現新政府尊重言論自由的誠意。

總統當選人賴清德聲稱，未來組閣各部會首長人選將秉持「跨黨派、跨世代、跨領域」原則，不完全是民進黨人。相對於蔡英文政府用人清一色，以對黨的忠誠為首要標準，賴的說法較有包容性，如果確實做到，較可能網羅專業水平較高的英才。我們期望賴清德說到做到，在新任NCC委員的提名上，不要再以能否配合執政黨意志為首要標準。

蔡政府全面執政期間，內閣成員及事業單位已全部綠化，本應獨立行使職權的NCC、中選會、監察院、考試院、大法官黨產會、促轉會全部變成友綠人士，所發揮職權功能也就一切成全民進黨的意志與利益。民進黨政府既已失去多數民意支持，所以必須立即將全面執政轉化成為全民政府，以全民的利益與主流民意為依歸。

行政院4月底就要提名包括正副主委在內的四位NCC委員，其實不夠，必須促請其他所有委員請辭。他們下架中天新聞台、護航鏡電視、縱放三立入股中嘉以及其他諸多行政處分完全以黨派立場處理，公信力蕩然無存，沒有資格繼續把持並扭曲NCC，傷害其專業水平與台灣的言論自由。NCC委員將是賴清德能否跨黨派界限，尊重專業，用人唯才的試金石。如果他不能謹守承諾，成全蔡政府再提出不適格的委員，將成為他錯誤的起手式，也將被三黨不過半的立法院否決。

在這個重整的關鍵時刻，賴清德必須提示行政院選才必須大公至正，而且考慮目前立院三黨不過半的新局勢下，可考慮由立院依各政黨所占席次比例推薦人選，再由行政院向立法院提出，這樣才比較容易獲得立法院通過，並且可為NCC恢復獨立性開出一條新道路。