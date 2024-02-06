也許有的人會感到疑惑：拜登相較於川普而言，明顯是更符合於西方體制下「常軌」政客樣態，對於美國現行政治體制更為尊奉，與美式傳統政治文化更為契合的選項，也明顯更把保持美國的國際霸權地位，維繫與諸傳統戰略盟友間關係當回事情，那為什麼還是有大量的對比式民調顯示川普絲毫不遜色於拜登，甚至往往領先於拜登呢？這裡大概至少存在著九重邏輯原因：

1、當前美國政治的高度極化大背景決定，川普這種右翼民粹主義者必然會有一個很大的，也很堅定的支援者基本盤，我們不應忘記，儘管川普2020年敗於拜登，其總得票量卻從2016年大選時的6298萬張進一步成長為7422萬張，川普會不斷拿這個點來說事，證明自己治下四年其實「頗得人望」；

2、已在華府頂層決策圈混跡多年的拜登帶有濃烈舊冷戰思維色彩，從來就不是廣受愛戴的那種政客，而且他的年齡老邁精力不濟問題，目前執政的包袱問題，更宏觀層面的執政能力問題等都不是朝夕之間可被改善的；

3、拜登和民主黨（以及更廣義的左翼陣營）中的進步主義派系間並非完全的和睦無間，他自始就不是民主黨進步主義派系的心頭好，且尤其由於其政府在近期以哈衝突上的一邊倒立場，導致不少左翼的進步主義派人士（尤其是年輕人）對拜登產生了強烈的疏離甚至憎厭情緒，職是之故，拜登能否有效動員起左翼民粹力量為其加持，值得我們打一個大大的問號；

4、拜登之子亨特的相關醜聞一直是顆半隱形的、潛在的未爆彈。

5、以目前的美國選舉制度觀之，少量的搖擺州所佔據的地位無比重要，在2020年美國大選時拜登所贏下的那些搖擺州，川普只需成功翻轉喬治亞、密西根，再加上亞利桑那、賓夕法尼亞或威斯康辛這三州的任何一州，即可一舉擊敗拜登；而若按照一種更為大膽的估計，到最後雙方激烈爭奪、勝負難料的州數會更少，川普只要能拿下密西根、賓夕法尼亞或威斯康辛這三州中任一州，即可直接再度問鼎白宮；

6、共和黨內部與川普所代表的右翼民粹主義勢力在很大程度上已經實現了較穩固的雙向綁定；

7、川普捲土重來之勢有著一個顯著的國際性背景作為外部支撐，亦即近期全球性（尤其在西方世界）右翼民粹主義的大行其道，甚囂塵上；

8、美國南部邊境管控問題和連帶的非法移民問題一直被共和黨方面拿來做文章，而且從一定程度講，共和黨的攻擊並非無的放矢，就連拜登自己最近也親口承認美國邊境安全未能得到有效確保；

9、更為重要的是，2023年11月美國主流媒體的一份民調顯示，假設川普和拜登再度對決，而結果是川普贏了，多數的受訪美國選民認為他們自身的財政狀況將會變得更好，而美國將離戰爭更遠。

以川普drain the swamp的口號來看，拜登本來就是swamp的一個有機構成組分，拜登有著較強的權勢欲，而且他對自己似乎頗有信心。他曾向媒體公開說：「如果川普不出現在2024年美國總統大選的最終對決賽場上，我不確定自己是否會繼續選」，其實明眼人一看便知這是話裡有話，因為共和黨最終會由川普出陣實際一直都是極大概率事件。拜登似乎認為，他手裡至少有兩張王牌能充分動員起選民情緒，置川普於死地，一是2021年初衝擊國會山莊事件及由此引起的憲政體制層面危機，二是最高法院針對墮胎議題的相關判決，但是否真的能奏效，仍有待於進一步觀察。

雖說美國是典型兩黨體制，第三方/第三黨力量從來微弱，但結合到2024年大選的特殊內外情勢，尤其是兩黨中對自身候選人皆存在一定比例的不滿力量，且社會公眾普遍對再次拿到「川普VS拜登」的二選一選項卡缺乏興趣（甚至感到失望），是否會有如當年Ross Perot那樣的第三方勢力中途崛起，左右戰局走向（當然，其自身最終能贏的概率幾乎為0），也有待於進一步觀察。

（作者為復旦大學國際關係與公共事務學院青年副研究員）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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