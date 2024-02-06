由於巴勒斯坦（或哈馬斯）與以色列的爭鬥始終不停，也就讓筆者聯想到方方面面的類似爭端；不論是仍陷膠著的俄烏戰爭，還是瞬間驟起的以巴衝突，似乎都有一戰爆發前所曾上演的烏雲密佈之類似徵兆。曾經的奧匈帝國由於長期主導巴爾幹半島事務而引發地區民族主義者憤怒，從而以刺殺斐迪南大公而引發一戰。事實上，在俄烏衝突日益走向俄烏戰爭的情狀下，已經有人將此視為三戰的引子；儘管普丁與拜登都曾有過激烈言辭，但實際動作的相對克制卻還是讓俄烏戰爭限定在區域層面。

就在世人就三戰導火線將自何處展開深入探討之際，一直琴弦緊繃的朝鮮半島也悄無聲息進入關注的重點行列。問題並不限定於美三支航母傾注半島附近，也不限於尹錫悅與金正恩最近均有激烈言辭與舉措，而在於美是否已到收割時節？

坦白講，不論是已進行兩年的俄烏戰爭，還是中東事態因多方角逐而令路向變得愈發撲朔迷離，抑或是只聽樓梯響、不見人下來的朝鮮半島，最後可能還涉及到台海、南海、東海，所有這些地域究竟誰將成為三戰的導火線，有值得深入琢磨的探究空間。

一如尼采「切莫過於自負，刺穿你的往往是根小刺」的警醒所指引，任何石破天驚都起於青萍之末。問題的本質不是各類爭奪的枝節，而是全球大勢均有改變現狀的內在衝動；大國要維繫霸權，中小國家也有藉此機會而提升自己地位的意圖，或者至少不能被大潮流所淹沒。如以歷史視角與全球眼光來探詢，感受的範圍必定是縱橫捭闔。

先著墨地理因素。不論是南美還是北美，美洲大陸這片廣袤的土地原本是有原住民的，也就是該地域的主人。由於自己落後，歐洲各類移民便通過武力而搶佔了他們的土地；由新生國家的誕生而遭遇殺戮的原住民究竟有多少，實際上是根本無法量化描述的。由此也就本能地催生一系列歷史與現實相互交織的未來路向推演。

歐洲為何會有無數的移民去開發未知的地域，除了美洲還有大洋洲，是源於自己發展後所面臨的難以為繼的困境所致。發展得好，自然催生人口增長迅猛；人口一多，不僅有糧食問題、居住問題，還有更多涉及生存方面的無數問題。事實上，隨著社會進步與經濟發展，這些地域的民眾還要求將自己的生活狀況向更好層面提升，怎麼辦？

毫無疑問，只有爭奪更多的土地。事實上，在大航海技術沒有達成之前，不論是歐洲也好還是亞洲也好，各種爭奪土地的歷史記憶可謂層出不窮。坦白講，那時由於還不懂所謂自然資源的運用，所以甚至以搶奪人口為主線。有些民族由於缺乏內在凝聚力而逐漸熄滅，如亞述人（雖然敘利亞極少數人口的少數民族被稱之為亞述人後裔）；而有些民族則同樣由於各種自身的不足而無法建立自己的國家，比如在土耳其、敘利亞及伊朗都有的庫德人（它們的建國目標至今渺茫）。可以說，土地一直是各民族著力的重點。情況很清楚，任何地域的發展與進步，如果沒有土地做根基，無疑是鏡花水月而已。所以，人類社會自從萌發私利追尋以來，土地爭奪便是首選。

隨著科技的進步，土地除了顯眼的糧食、畜牧、木材等必要資源之後又有了所謂的「黑金」，也就是石油。原本貧瘠的沙烏地阿拉伯等中東國家也是因為蘊藏的石油資源富集而很快成為富裕國家；事實上，同樣是源於科技進步的影響，包括稀土在內的各種戰略物資及各種稀有金屬也都逐漸成為爭奪的焦點。事實上，不論是曾經的石油戰爭，還是未來有可能爆發的各類稀有資源戰爭，本質都是起因於對霸主意願的爭奪。

爭奪霸主的表演，世界各地都有。中國歷史上有「五霸鬧春秋」，其它地域的霸主爭奪也同樣是過江之鯽；不論是十字軍東征還是中東超越千年的各類爭奪，都是由爭奪王冠而催生的殺戮。霸主王冠之所以那麼誘人，顯然是由就此所享有的頤指氣使的威武及與之配套的資源獨享。二戰結束後自動形成美蘇爭霸，隨著蘇聯解體而美國一超獨霸，現有的霸主必定對可能的挑戰者實施阻遏，實乃是天無二日，山無二虎的本能抉擇。日本上世紀八九年代的瘋狂發展甚至令盟友性質的美國也不能容忍，以致必須要通過「廣場協議」而令日本經濟承受遭遇三十年的低迷。是謂修昔底德陷阱嘛。

如今的修昔底德陷阱物件早已轉換成中國，雖然對俄羅斯的打壓依舊沒有放棄，但還有個側重點當中誰先誰後的抉擇。麻煩在哪裡呢？由於俄中均沒有結盟的意願，也就讓美國的戰略選擇比較寬泛。既然拜登沒有直接參與俄烏戰爭的決定，普丁只耐心等待，即便持久戰也在所不惜；相反，美國的著力物件是中國，當拜登耐心等待普丁自我崩潰已然不可能，美國還能容忍拜登無限期遲疑？正因為多方博弈已進入臨界點，所以，不僅金正恩亟需與普丁相互協同，而且其它幾乎所有政體也都在為天崩地裂的到來做好準備。考慮到美以結盟的重要，而伊朗、沙烏地阿拉伯尤其是土耳其也期待成為未來激變的受益者，以致美國可能要求拜登必須做出決斷。事態已進入倒計時。

需要強調，美國啟動三戰的著力點絕不是中東，也不是東歐，而是部署若干年的印太。不論是台海，還是南海、東海，抑或是朝鮮半島乃至想像不到的地方，凡是涉及中國安全的地域均可能悄無聲息間戰火驟起；吾人必須對此有高度警惕。

（作者為資深評論員）

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