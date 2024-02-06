我國防部於2月5日16時10分發布新聞稿，指稱13時50分起陸續發現共軍蘇愷30、運-8及無人機等各型主、輔戰機計17架次出海活動，其中9架次逾越海峽中線，進入我中、北部空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。日本防衛省統合幕僚監部亦於5日晚間罕見連番公布，共艦4艘3日至5日先後由西太平洋經宮古海峽進入東海。由於，日前大陸官網公布，中國國家主席習近平近日至部隊春節慰勞，本周共軍各軍兵種部隊開始進行春節戰備警巡與值班。

首先，依據大陸新華社報導，上周五2月2日「中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平視察慰問駐天津部隊，代表黨中央和中央軍委，向全體解放軍指戰員、武警部隊官兵、軍隊文職人員、民兵預備役人員致以誠摯問候和新春祝福」。

習近平強調，「新的一年，要深入貫徹新時代強軍思想，深入貫徹新時代軍事戰略方針，扭住打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，強化使命擔當，狠抓工作落實，努力開創部隊建設新局面，堅決完成黨和人民賦予的各項任務。」最後強調，「春節就要到了，全軍部隊要加強『戰備值班』，維護好國家安全和社會穩定」。

我國防部於2月6日早上9時許稱，「0750-1719時，殲撃機（推斷殲10、11戰機）等主、輔戰機及無人機計19架次，在我東引以東至福建大埕灣以南一帶空域，其中10架逾越中線、1320-1735時主、輔戰機（推斷蘇愷30戰機）計3架次，在浙江溫州以東空域活動、1153-1955時輔戰機（運-8機型之反潛機為主、可能有空警-500預警機等）計3架次，在台灣西南至台灣防空識別區南南西邊緣一帶空域活動，距離台灣鵝攀鼻約59浬。總計共機25架次、共艦6艘在台灣周邊海空域活動。

由於，本周2月9日為除夕、2月10日為大年初一。推斷本周第一天2月5日星期一下午，東部戰區海空軍兵力（共軍全軍與武警）等開始，執行春節戰備警巡，各邊防、海防、海空域進行春節戰備值班。

其次，日本防衛省統合幕僚監部於2月5日晚間公布共艦4艘/舷號795、791、150與548等，先後於2月3日、4日、以及5日由西太平洋經宮古海峽進入東海。

795為共軍東部戰區駐浙江舟山偵測船大隊所屬天權星號，1月19日由東海經日本奄美大島北部海域進入西太平洋，推斷遠赴菲律賓海對美軍「卡爾文森」號（CVN 70）航母打擊群、「羅斯福」號（CVN 71）航母打擊群和日本海上自衛隊「伊勢號」（DDH 182）護衛艦與其他9艘艦船，於1月29日至2月1日進行聯合訓練期間情蒐任務後返航。

另共軍東部戰區駐浙江舟山偵測船大隊所屬電子偵察艦北極星號/791、駐浙江舟山第6驅逐艦支隊所屬052C型驅逐艦長春號/150與054A型護衛艦益陽號/548等驅護海上火力打擊部隊，1月31日、2月1日先後由東海經宮古海峽進入西太平洋，復於2月4日、5日返回東海，推斷模擬、反應美日艦隊抵近，共軍組織海上情監偵與快速火力打擊反應後折返。

最後，依據日媒共同社引述知情人士稱，「自1月以來，在我釣魚台附近海域航行的中國海警局船艦，已開始用無線電通知海上自衛隊飛機，以其可能侵犯領空為由要求『立即離開』。而在鄰接區外的公海上，中國軍艦和日本海自艦艇停留對峙的狀況時有發生」。

再者，日本讀賣新聞引述政府人士稱，2022年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台後，共軍軍艦也開始常態部署於台灣周邊海域4個位置。與我釣魚台海域較近者，其中位日本最西端的沖繩縣與那國島周邊、台灣北方海域，餘在在日本與那國嶼和菲律賓之間與台灣的西南方。

筆者先前已推斷，共軍護衛艦（噸位級以上之驅逐艦）在我釣魚台周邊海域執行常態性巡弋任務，已由幾年前部署1艘增至2艘海軍作戰兵力，作為中國海警船編隊維護領土主權之傳統軍事力量的後盾。

依據去年前、統計以往共軍殲轟-7、蘇愷-30，可執行制空對海打擊能力、軍用無人機等，常活動於浙江溫州以東至我釣魚台西北空域、我東引以東跨越台灣海峽中線北段，有空中支援共軍海軍、大陸海警船於釣魚台周邊常態巡弋。推斷2月5日共機在台灣北部空域，可能擔任維護領土主權並支援中國海警船與海軍在釣魚台周邊海域空中警戒兵力。

（作者為中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會研究員、文化國發所博士）

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