基隆東岸商場爭議持續發燒，當初主導和廠商簽約改建東岸廣場的前市長林右昌神隱，只見民進黨籍市議員張之豪跳出來，為爭議當事人NET公司「叫屈」、「維權」！好有一比：皇帝不急，急死太監！

張之豪迄今沒鬧清楚，林右昌的基隆市府簽約的對象是大日公司，大日公司又將商場部分的整建和營運，轉包給NET，基隆市府和NET從來就不存在合約問題。NET要維權，應該逕自找二房東大日公司算帳！

張之豪說：「30年後，謝國樑也不是市長了，我也不是議員了，但還是同一批人在經營基隆市東岸商場，這樣合理嗎？」不知道當初林右昌和大日公司簽約時，簽的是幾年合約？4年？8年？民選市長如何得知4年後能夠連任成功？不知能否連任就只能簽4年合約嗎？獎勵民間投資條例的精神一方面要引進民間資金和能量，一方面也要讓參與建設的民間企業有利可圖，4年或8年短約，損益兩平都難，如何能獲利？虧本的生意，哪個企業會幹？

民營企業，特別是上市公司，投資經營首要評估成本效益、預估獲利率。NET也罷、微風也罷，接手經營東岸廣場，一定會做好盈虧預估。商場慣例，廠商敢於簽下30年長期合約，表示廠商對招商經營有信心，對基隆繁榮有信心，跟謝國樑是不是繼續幹市長、張之豪是否繼續幹議員，毫無關係。民間企業參與公共建設投資最怕的，不是地方首長五日京兆，而是當地官員和民代需索無度，經營成本大增，有苦說不出。

別怕30年後微風還在經營東岸廣場，長江後浪推前浪，江山代有人才出。未來30年裡，說不準有比微風更優秀的經營者取而代之，就算30年後若還是微風經營東岸廣場，不也證明了微風的經營實力？

照張之豪的荒謬邏輯，2017年蔡英文就知道她2024年要下台一鞠躬了，憑什麼幫基隆人民決定一條2030年都完工不了的基隆捷運？張之豪為NET維權，卻不小心洩漏了民進黨的執政心態：那就是短線操作，便宜行事，他們心裡從來沒有國家長期發展的藍圖！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※