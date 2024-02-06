美國國家安全顧問蘇利文近期與中國外長王毅進行會談，會後表示將安排美國總統拜登與中國國家主席習近平再次通話，中美關係似乎朝向更穩定的方向前進。然而，面對混亂的國際局勢，加上美國即將登場的總統大選充滿變數，中美之間的溝通，究竟是真的想降低風險，還是中美雙方，只是利用溝通來爭取時間，為更激烈的對抗做準備？解讀美中競爭，在兩強之間的台灣該如何因應？

由現任國安顧問蘇利文，以及副國務卿提名人坎貝爾所提出的對中政策框架，早在拜登總統上任之前，就已經透過外交事務雜誌對外公開。根據兩人的提議，拜登政府將提出以美國利益為前提的新秩序，並以各種方式讓其他有實力的國家配合新秩序與美國共存。然而，現實跟理想總有差距，當競爭對手具有實力，自然很難願意向美國低頭，這也是為何中美關係會出現明顯衝突的原因。

不過，去年11月的舊金山拜習峰會之後，中美之間的氣氛出現轉變，關鍵在於北京當局對於華盛頓所提出的框架，似乎不再以強勢的態度來回應，而是強調兩強共存。這種改變，讓不少人直覺的認為，習近平放棄戰狼外交，願意加強溝通，是因為內部的貪腐問題，以及經濟成長趨緩，所以北京不得不向華盛頓低頭。這種說法，或許在台灣可以滿足抱持抗中立場支持者的期待，但在美國華府對於中方由強硬轉趨溫和的反應，卻沒有這麼樂觀。相反的，更多學者專家認為，北京的妥協可能是以退為進，等待更好的時機再跟美國對抗。

美方的擔心不是沒有道理，因為美國目前確實面臨著內憂外患的挑戰，與北京保持溝通，明顯是避免在現階段分身乏術的情況下，還要被迫面對亞洲出現危機。長期以來，美方認為透過溝通可以穩定局勢的原因，在於直接溝通除了提供相互保證之外，也能表達彼此的底線，達到威嚇的作用。不過，這樣的假設，必須基於國家實力能夠讓溝通的對方感到有威懾力。然而，如果客觀比較中美雙方實力，雖然還不到對等地位，但北京也絕非吳下阿蒙。在台灣，許多人對美國的實力抱持高度期待，可是，美國華府菁英卻沒有這麼大信心。尤其美國軍方多次表態，對決策者沒有認真看待美中軍事實力快速接近提出警告。海軍部長德爾托羅(Carlos Del Toro)去年底在知名的防務新聞(Defense News)期刊投書，直指因為政治紛爭，國會中兩黨將年度預算分階段審查，導致預計撥給海軍的2550億年度預算被迫切割，在無法執行長期年度計畫的情況下，原本針對印太戰略所做的備戰規劃大受打擊，而同樣的問題讓各軍種都面臨了考驗。不只軍方有疑慮，川普時期的副國安顧問博明（Matt Pottinger），近期接受訪問時也表示，美國軍事準備遠不及美國所需要的嚇阻力量，如果台海發生危機，美國不論海空軍都會面臨嚴峻考驗。

華府人士的擔心，難道也是疑美？當然不是，他們會提出警訊，是因為他們看見拜登政府強化與北京溝通，卻沒有強化實力的策略。換句話說，沒有強化嚇阻力的長遠規劃，拜登政府與北京的積極互動其實只是拖時間，確保美國在烏俄戰爭和中東衝突結束之前，美國不會因為台海發生危機而必須跟北京硬碰硬。

面對中美局勢的變化，如果看到溝通增加就以為是北京對華府示弱，只能證明有太多人，對美國的實力抱持過高的期待。美國內部政治的兩極對立，導致美國缺乏強化嚇阻力的長遠規劃，想把科技產業鏈帶回美國本土，則證明了拜登的外交政策看似面向世界，但核心思維卻仍是確保美國可以在實力不足時，置身事外的孤立主義。相較之下，如果北京加強跟美國溝通，是因為正視內部挑戰，打算爭取時間韜光養晦，想從短期之內增加的中美溝通，推論出美國占上風而北京退卻，因此台海危機可以緩解，恐怕太過樂觀。

當全世界都很清楚北京在台灣問題上的底線是不支持台獨，而拜登的底線，是維持美國利益，不希望為了台灣引發衝突。中美雙方暫時形成的「和平共識」，能維持多久？會不會因為美國大選結果而出現變化？面對未來的變數，台灣要思考的不該是如何選邊站，而是看清中美的盤算，善用雙方追求平衡現狀的期間，爭取兩強之間，沒人滿意但卻都可以接受的和平生存空間。

（作者為美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授）

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