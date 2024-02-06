台中市驗出台糖豬肉有瘦肉精殘留，中央複檢結果卻是零檢出，這事情其實很簡單，也就是檢驗數據必須放在生活情境下詮釋，而不是看到陽性反應就在那邊大驚小怪，疑神疑鬼。

我幾天前去醫院給一位長輩探病，恰巧遇到這位長輩輕微發燒，問起來就是傍晚輕微發燒，白天沒事，精神與胃口看起來也很好，兩、三兩天前抽血檢查也沒有明顯感染跡象，抗生素也用上了，但年輕值班醫師不相信我的說明，硬要從頭再來，從頭到腳，把一切可能檢驗的感染指標，全部再檢查一次，結果就是：零檢出。

檢驗數據必須放在臨床症狀底下來詮釋，而不是一味相信儀器，不相信你的眼睛與心思。

同理，食安與藥安的檢驗，也必須放在生活情境下來解讀，而不是一看到驗出微量陽性反應，就驚叫，喔，有人下毒！

台糖豬肉的事情如此，幾個月前新北幼兒園的餵藥烏龍，也是如此。

只是，民進黨官員這一次，馬上跳出來為台糖辯護，為什麼當初在新北幼兒園餵藥疑雲發生的時候，沒有站在幼兒園與新北市政府這邊，而是迂迴地附和家長與輿論的大驚小怪、疑神疑鬼？

檢驗儀器都有臨界值與背景值，在跳脫生活情境底下檢驗毒物，很容易驗到微量反應，因此檢驗報告都是「未檢出」，而不是列出微量陽性數據。這個臨界值與背景值，也不是絕對的，而是因為實驗室儀器與操作方法，多少會有差別，因此如果驗出微量超標，就應結合實際生活情境，綜合判讀，才不會被數據愚弄了。

幼兒園老師不可能給小朋友下藥，台糖當然也不會使用瘦肉精養豬，這是傳統台灣社會，人與人之間會有的基本信任感。

可惜，在政治惡鬥之下，這樣的信任感逐漸瓦解了，於是就容易被檢驗數據的臨界值與背景值問題愚弄。

地方與中央對檢驗結果有不同意見，就好好溝通，取得共識，然後跟民眾說明，但你看民進黨官員與民代的語氣，這一次是不是相當不客氣，竟然還有人建議提告台中市政府。

還好，這一次，民眾並未隨著新聞事件起舞，大家的過年步調並沒有受到瘦肉精疑雲的影響。

沒事的，豬肉絕對可以安心買來過年大吃特吃，不必擔心！

吃完以後可以告訴政治人物，台灣社會需要的是重建信任，不要再被政治與選舉繼續撕裂。對於少數容易擔憂與懷疑的社會人士，大家也要用強大的信任感，讓他們平撫情緒，不必動輒把人家想得那麼壞。

事實上數據的詮釋，如果你受過統計學與實驗方法的訓練，也可以用比較大的視野，從時間軸與空間分布來詮釋，就可以逼近現實情境。只是，台灣社會有能力這樣詮釋新聞事件的人，太少了。

（作者為醫師）

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