美國總統選舉帷幕已經拉開，人們赫然發現這次選舉又將是美國前任總統、共和黨的川普和現任總統、民主黨的拜登這兩位老人的對決。根據美國多數媒體的預測，川普很有可能花開二度，擊敗頗顯老態且經常出現神志不清狀態的拜登，再次入主白宮。

鑒於川普在任總統期間的內政外交政策以及他在競選共和黨總統候選人的競選綱領及多次發言中的表態，人們偏於相信川普上任必將繼續從前的執政方針並更極端。因此，包括美國的盟國在內，世界各國都極其關注美國這次選舉的走向，且為如何應對川普再次就任總統後勢必產生的衝擊預做準備。其中，作為美國的鐵桿盟友且各方面均被美國牢牢控制的日本更是心存惶惑，正在為此制定各色預案以應對不確定的局面到來。

七年前川普與希拉蕊總統競選中，日本朝野把寶全部壓在希拉蕊身上，致使川普當選後造成日本進退失據。幸虧當年的首相安倍晉三擅長君子豹變，選舉結果甫一公布，安倍便不顧得罪民主黨的臉面，飛到美國去拜川普的碼頭，並對自己陪同川普打高爾夫球出的洋相產生的意外效果津津樂道。由於安倍的緊急搶救，川普上任後對日本網開一面，日美關係還算平穩。鑒於這一前車之鑒，失去了安倍的日本政界，尤其屋漏偏逢連夜雨，執政黨內因回扣門而大失民心的當下，將會如何應對值得人們關注。根據目前日本媒體透露的蛛絲馬跡，日本當會吸取前車之鑒，演繹其牆頭草絕技，兩面下注，暗通款曲，達到兩頭通吃。

以下兩件事情似乎可以立此存照。其一，前些時間日本執政黨副總裁麻生太郎走訪美國期間據說動用各種公私關係，希望謁見川普，提前熱身，但未如願，似乎吃了個閉門羹。但這種活動一定不會就此停止。

其二，岸田首相計畫今年4月對美國進行相違9年之久的國事訪問。這場外交活動選在川普與拜登進行「生死對決」的開戰伊始進行，對拜登而言顯然利好。這些都是些已經公開的信息，相信幕後各種活動更會精彩絕倫。

日本如此行為自有其苦衷。拜登執政作風迥異於川普，在維持美國霸權實現美國優先方面兩人的目標一致，但在實現手段方面，拜登更注重建小院築高牆，為此可以犧牲一些美國的利益以穩定其隊伍。而川普則更喜歡單打獨鬥，不管你是誰，只要有可能損害美國利益，他一定是錙銖必較，不講情面。日本正是利用了拜登的這一特點，在配合美國圍堵打壓中國方面使出渾身解數，甚至跑在美國前面在其制定的國家安全保障戰略中將中國定義為是對日本「前所未有的最大戰略性挑戰」。這表明日本要利用美國打壓中國的國際環境，依靠所謂具有相同價值觀的國家的集體力量維護其在亞洲形成的百年老大的地位。如果川普不幸再次進駐白宮並延續其一貫作風，日本很有可能計畫落空。因此，日本必須未雨綢繆，既要充分借用拜登之力謀取當下的超額利潤，又要規避川普成為黑天鵝後對日本可能帶來的不利因素。

當然，日本的算計能否如願以償，誰也無法預料，但日本一定會樂此不憊。至於其結果，有時候往往是人算不如天算。（作者為日本山梨學院大學特任教授）

（本文來源：《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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