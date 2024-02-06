先說文解字。

「開議」，跟「開工」是兩碼事。

立法院開工，跟其他公務機關一樣。

大部分立委開工，是除夕吃完年夜飯就開始跑行程。

立委助理開工，則是看立委。

立法院什麼時候開議？

藍綠兩黨都認為應該在2月下旬開議。

只有白黨總召黃國昌，堅持要2月6日開議。

還振振有辭地對記者說：「百工百業哪有人在2月底才開工的？」

簡直讓人吐。

黃國昌是不認識字還是怎樣？

不知道立法院開議是要幹嘛？

他的目的，是要凸顯藍綠立委很懶，比老百姓開工時間晚。

老百姓都開工了，立委還不上工？

最後，說要體諒大家，所以，最後的底線，是要2月16日開議。

當然，最後朝野協商，是訂在2月20日開議。

但黃國昌從頭到尾想要表演的，是只有他堅持原則，堅持要早早開議。

是要表演嗡嗡嗡，好像很勤奮的樣子。

可惜，黃國昌應該是書讀得太少，或是故意使壞，或是演技太差。

不知道「開議」跟「開工」的區別。

沒有開議前，早就開工了。

事實上，立法院的員工是公務員，跟公務員開工時間一樣。

而立委的助理，難道不需要放假？

要不要再噁心一點？

事實上，立委是民意代表，不是只有法案、預算等議事，才是工作。

區域立委要照顧選區跑選區。

更何況，今年有50幾位立委是新科立委。

黃國昌是不分區，所以不用跑選區。

但是，民眾黨除了黃國昌以外，其他7人也是第一次當立委。

到底知不知道立委要怎麼當？

朝野協商時，各黨只有黨團幹部可以去。

所以，正副院長，加上三黨各3人，只能有11人。

民眾黨居然有兩個人不請自來。

陳昭姿還公然闖進朝野協商，惡質咆哮。

簡直是野人團。

還改革呢。

讓人想吐口水。

先改革改革自己吧。

有這種野人團，立法院還要搞國會特偵組，給每個立委調查權？

不要嚇死寶寶了。

真噁心。

（作者為作家）

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