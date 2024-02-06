先說文解字。
「開議」，跟「開工」是兩碼事。
立法院開工，跟其他公務機關一樣。
大部分立委開工，是除夕吃完年夜飯就開始跑行程。
立委助理開工，則是看立委。
立法院什麼時候開議？
藍綠兩黨都認為應該在2月下旬開議。
只有白黨總召黃國昌，堅持要2月6日開議。
還振振有辭地對記者說：「百工百業哪有人在2月底才開工的？」
簡直讓人吐。
黃國昌是不認識字還是怎樣？
不知道立法院開議是要幹嘛？
他的目的，是要凸顯藍綠立委很懶，比老百姓開工時間晚。
老百姓都開工了，立委還不上工？
最後，說要體諒大家，所以，最後的底線，是要2月16日開議。
當然，最後朝野協商，是訂在2月20日開議。
但黃國昌從頭到尾想要表演的，是只有他堅持原則，堅持要早早開議。
是要表演嗡嗡嗡，好像很勤奮的樣子。
可惜，黃國昌應該是書讀得太少，或是故意使壞，或是演技太差。
不知道「開議」跟「開工」的區別。
沒有開議前，早就開工了。
事實上，立法院的員工是公務員，跟公務員開工時間一樣。
而立委的助理，難道不需要放假？
要不要再噁心一點？
事實上，立委是民意代表，不是只有法案、預算等議事，才是工作。
區域立委要照顧選區跑選區。
更何況，今年有50幾位立委是新科立委。
黃國昌是不分區，所以不用跑選區。
但是，民眾黨除了黃國昌以外，其他7人也是第一次當立委。
到底知不知道立委要怎麼當？
朝野協商時，各黨只有黨團幹部可以去。
所以，正副院長，加上三黨各3人，只能有11人。
民眾黨居然有兩個人不請自來。
陳昭姿還公然闖進朝野協商，惡質咆哮。
簡直是野人團。
還改革呢。
讓人想吐口水。
先改革改革自己吧。
有這種野人團，立法院還要搞國會特偵組，給每個立委調查權？
不要嚇死寶寶了。
真噁心。
（作者為作家）
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