台中市府檢出台糖冷凍梅花豬含西布特羅瘦肉精，民眾要問的第一個問題是：只有台中嗎？

台糖董事長楊明州第一時間將責任推給委外屠宰商，稱可能在屠宰過程中「交叉汙染」。民眾要問的第二的問題是：瘦肉精是來自飼料，怎麼會是屠宰，分切作業中交叉汙染？

楊明州隨即強調台糖養豬70年，絕對經得起考驗。民眾要問的第三個問題是：老字號就不會發生食安問題？那動不動就出現食安問題的義美呢？

楊明州賣慘說自己煎熬，數落社會稱「台灣應該要同舟共濟」。民眾要問的第四個問題是：你在學賴清德五哭賴皮寮嗎？瘦肉精與同舟共濟有什麼關係？

衛福部次長王必勝質疑台中市的檢驗品質，並指責台中公布結果操之過急。民眾要問的第五個問題是：歷經多次重大食安醜聞，民進黨的衙門還有公信力嗎？地方政府不公布，難道要等中央扭曲真相，粉飾太平，然後回過頭來鬥爭台中市？

第一個問題需要全省各縣市相關單位做一次徹查，既然中央相關部會想將科學問題搞成政治問題，你們這些藍營地方政府還在等什麼？動起來擴大檢驗台糖產品好嗎？

第二個問題是常識問題，瘦肉精來自飼養過程，而不是屠宰過程，一出事就先粗暴卸責，還企圖違反常識扭曲民眾認知，這只顯示台糖做賊心虛，而不是據理力爭。

第三個問題是傲慢。別說台灣，就算對食安特別嚴格的日本，老字號一樣會爆出醜聞。如「不二家」使用過期牛奶製造泡芙，北海道「白色戀人」竄改保鮮期限。不過呢，人家日本人有羞恥心，爆出醜聞就鞠躬謝罪，老闆下台負責，我們台灣是商人卸責賣慘討拍，官方護航商人並展開政治攻防。

第四個問題是情勒。我們在談瘦肉精，你卻三句不離台灣，那理應就事論事的議題，就不會再有理性空間。台灣社會應該同舟共濟的是對釐清真相的集體要求，不是同舟共濟吃毒不吭聲。

第五個問題是認知作戰。地方政府檢出瘦肉精，中央部門稱檢不出來，事件立馬滑入羅生門。各說各話的戲碼民眾看太多了，結果大都是民進黨政府理虧。因此人民大面積對綠朝的中央部門失去信任，就知道你們只會混淆認知，轉移焦點，悍不認錯，甚至倒打一耙。

中央衙門失去公信力，我們只能寄希望於地方政府，所以最後的問題是：食安把關聽中央的，還是聽地方的？

馬英九執政時期，地方政府為強化食品安全管理，另以自治條例訂定相關規範。那個時期，食品藥物管理署的態度是「樂觀其成」。當時地方首長綠營占大多數，六都有四都都是民進黨主政，馬朝有為了中央權威槓地方嗎？沒有。

現在的食藥署是什麼鬼？東窗事發後馬上變身豪豬，各相關部門一個鼻孔出氣，衛福部動輒恫嚇地方政府要服從中央，甚至勤於宣告食安自治條例無效，全台性食品問題不但並未因此變少，反倒是野蠻生長。

食藥問題叢生，根本就是6成選民討厭民進黨的主因之一。

王必勝指責台中市過早公布，這是禽獸食祿的典型反應。民眾公認，食安把關只能從嚴，不得從寬，沒有過早問題，只有過晚問題，寧可錯殺，不可縱放。

過早公布有損商譽？那是以商人利益為重，還是以人民利益為重？台糖是國營事業，那是執政黨面子重要，還是人民肚子重要？

別說我只打綠不打藍白，在野黨執政縣市都要回答人民第一個問題：難道只有台中有，其他縣市都沒有？是不是台中市府特別勤於抽檢食品，其他縣市比較隨便？既然6成選民不信任綠營的中央，你們這些在野黨籍的縣市首長到底拿什麼回應此一不信任？

現在，既然立法院由在野黨主導，食安問題的中央與地方職權要不要重整一下？民眾求一個科學答案而不可得，朝小野大又如何？

瘦肉精難道只有台中有？是盧秀燕比較刁，還是其他人比較懶？（作者為專欄作家）

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