國民黨立法院黨團6日提出國會改革5大訴求，再度拋出設立「國會特偵組」。民進黨與其批評，更該反省，為何蔡政府廢掉特偵組後，光電、疫苗、軍事採購等弊端叢生，檢調卻至今仍無法偵辦出任何一件重大弊案。

2007年4月2日成立的特偵組，專辦正副總統、五院院長、立委等高官貪汙及重大經濟舞弊案。民進黨2016年11月以立院優越席次，通過刪除設立法源，隔年元旦正式廢除。

特偵組成立不到10年期間，不分藍綠，偵辦出國民黨立委收賄案、扁家洗錢案、國安密帳案、拉法葉軍艦採購案、二次金改貪汙案等數十件弊案，被起訴的人從總統、立委到金融、企業界老闆，每件都足以動搖國本。

蔡政府執政期間，從光電、軍售、疫苗採購到進口快篩試劑、雞蛋等，黑影幢幢，但檢調不是草率結案，就是連查都沒查，除了牽扯到複雜政治因素外，檢察官和法官原本積壓的案件就已爆量，沒有了特偵組，很難再花時間抽絲剝繭。

過去還有監察院可協助調查再移送，但現今的監委全是「綠友友」，調查的案件不痛不癢，對於涉及政治的大案更是視而不見。

藍營提出「國會特偵組」，是在當前司法、行政和監察三權不彰情況下的權宜之計，讓國會可協助調查找出真相，最後起訴與否仍是檢調權責，目標是恢復司法的「特偵組」，綠營自詡清廉，就不該阻擋。

賴清德以4成的得票率當選總統，最該擔心的不是立院朝小野大，而是執政黨的貪腐問題，既然賴選前打出「反貪腐」，那就從支持特偵組跨出政黨和解的第一步吧！