■胡祖慶

隨著立法院長選舉落幕，當選總統的賴清德在新國會的第一場戰役以失敗收場。隨之而來的將是3個主要政黨間的緊張對立，立法院長韓國瑜表示「不會使用警察權」，民進黨團總召柯建銘則強調未來「天天甲級動員」的機率高。

「雙少數」執政的賴清德，未來將面對維持政局穩定的考驗。聯合政府和左右共治都有行之有年的成熟實踐，如果賴清德能參酌採納，既能符合多數統治原則，又能安定政局。倘若他不此之圖，也可退而求其次，參考2022年至今的法國經驗，建立可運作的少數政府。

2022年，馬克宏連任總統成功，但所屬的復興黨失去國會多數席次。在577席當中，復興黨控制245席，新左派同盟131席，民族聯盟89席及共和黨64席。復興黨主導的少數政府能夠運作至今，有些因素我國可以參考，有些則需要格外注意。

少數政府以閣揆和部長人選最關鍵。以閣揆來說，政黨色彩淡薄，以及缺乏權力基礎是優先考量。由此產生的人選比較可能減少朝野對立，同時和總統之間不會出現「請神容易送神難」的尷尬局面。2022年，柏納就是在這樣的背景下被任命為總理。但在他不到兩年的任期中，就有23次訴諸憲法第49條第3款的強制立法規範，凸顯少數政府的脆弱性。

在內閣首長方面，兩位從共和黨改投復興黨的部長持續執掌重要部會，連帶影響的政策走向也替少數政府創造有利條件，其中包括內政部長達馬南和財經部長勒梅爾。他們推動保守偏右的政策，像是移民法案，不僅讓共和黨多數時候抱持善意的中立態度，甚至連極右的民族聯盟也樂觀其成。基於相同的道理，未來賴政府如果願意納入在野黨的政見，在兩岸關係和核電重啟議題方面做出調整，可望大幅減少施政的阻力。

但相較於馬克宏，賴清德必須面對另外3項不利的條件。首先，我國憲法並未納入強制立法規範，要想通過法案，民進黨必須說服多數立委投下贊成票。其次，法國當前的政黨生態相對有利於少數政府運作。它有4個主要政團，極左的新左派同盟和民族聯盟很難聯合。反觀我國，在立法院只有3個有效政黨，立法院長選舉結果顯示民進黨或須有孤軍奮戰的心理準備。

最後，馬克宏是在第二任期才碰到少數政府問題，不像賴清德必須將尋求連任納入考量。如何克服少數政府的難題，將考驗賴清德和民進黨各派系領袖的智慧。（作者為東海大學政治系副教授）