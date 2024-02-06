台糖豬肉片是否含有禁藥「西布特羅」陷入羅生門。台中市政府檢驗台糖肉片22次，結果有21次驗出含西布特羅，且都在0.002ppm以上；農業部則表示，台糖肉品驗了45件樣品，但都是「零檢出」，因此衛福部決定複檢。

西布特羅是瘦肉精的一種，農業專家指出，其毒性高於萊克多巴胺千倍以上。民進黨蔡政府在2021年1月1日正式開放萊豬進口，但國產豬仍不可使用萊劑，至於西布特羅則是全面禁止使用於動物飼料。

由於中央和地方檢驗的結果不同，衛福部進行複檢當然是必要的。不過，令人不解的是，台中市政府檢驗時，中央可以參與，但衛福部複檢時，則拒絕台中市政府代表參加。複檢的目的是以昭公信，無論結果是驗出還是沒有驗出，透過符合科學且公開透明的程序，更能取信於大眾，不知衛福部為什麼不准台中市府參與？如果複檢的結果跟農業部一樣，還是零檢出，請問外界會相信嗎？衛福部大費周章再驗一次，目的就是要釐清真相，但過程封閉形同黑箱作業，結果只能是信者恆信、不信者恆不信，根本無法化解民眾的疑慮和社會對立。

其次，衛福部要求台中市政府交出檢體，於是台中市政府就「乖乖地」將檢驗的殘留樣品分成了2份，一份已送抵食藥署複檢，另一份則由台中市衛生局邀請食藥署、台糖人員及雙方各邀集的專家和公正人士在6日進行複驗，報告最快會趕在7日、也就是小年夜前夕的民眾採買高峰前出爐；台中市政府的做法既符合中央的要求，也顧及民眾對食安的需求。

然而，相較於台中市政府的光明磊落，中央部會無論是農業部還是衛福部都顯得心懷叵測。農業部聲稱零檢出的檢驗單位是中央畜產會，畜產會不但是拿農業部補助的「自己人」，而且之前在巴西進口蛋事件中屢屢出包，缺乏社會公信力。農業部如果有誠意，就應該將檢驗工作交給第三方公正單位進行，否則這種球員兼裁判的做法，瓜田李下，難免引人臆測就是要替國營事業台糖護航。

而「蓋牌慣犯」衛福部，這次依然不改惡習，不但不讓台中市府參與複檢，且檢體不公開，更不提供給台中市政府，衛福部到底是在怕什麼？刻意拒絕地方政府的參與，恐怕反而會令人覺得中央心裡有鬼吧！

西布特羅事件爆發後，民進黨政府從閣揆陳建仁到衛福部長薛瑞元、次長王必勝、經濟部長王美花，到綠委陳亭妃等，炮口一致對準地方，批判台中市政府捕風捉影，甚至認為市長盧秀燕「急於公布結果」，就是有政治目的。老實說，如果盧秀燕真的想透過此一事件打擊民進黨政府，那就應該提早檢驗、一查到有問題就搶在大選前公布，這樣豈不更有殺傷力？

民進黨的蔡政府已是看守內閣，官員恐怕早已無心公務，碰到事情先推為妙，所以蔡英文什麼都不說，而總統當選人賴清德至今也未置一詞，彷彿事不關己，整個中央只剩下跳梁小丑在胡言亂語，「薪水小偷」民進黨政府有在關心人民的死活嗎？（作者為作家）