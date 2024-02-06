■沈政男

最新的醫學中心評鑑結果，衛福部在延宕許久之後終於公布，台北區由8家增至10家，桃竹苗則新增1家，如此一來加上原本的19家，全國共有22家醫學中心。一般認為人口200萬才需要1家醫學中心，顯然國內醫學中心的認證已太過浮濫。

在台灣，登上醫學中心寶座，好像就是醫療品質的保證，但在「2023世界最佳醫院」評比裡，台灣只有1家醫學中心勉強擠入250名，成績並不好看。台灣社會長期陶醉在「健保與醫療舉世聞名」的迷思裡，殊不知多項生命與健康指標，台灣早已落後東亞其他區域與國家。

醫學中心的名醫門診大排長龍，許多民眾漏夜排隊，甚至出現代排黃牛，可見作為三級診療、最後一線轉診的意義蕩然無存。台灣民眾就醫普遍有「廟大就靈」的觀念，如今又增加3家醫學中心，等於鼓勵民眾往掛號窄門擠。事實上，醫學中心應作為區域醫療網的核心醫院，跟二級、一級院所形成醫療與照顧連線，現狀卻是大家一起搶病人，分級與合作形同虛設。病患都往醫學中心擠的結果便是急診人滿為患，待床動輒幾十個小時，真正有需要的病患與家屬苦不堪言。

醫學中心另一個重任是教學與研究，但台灣早已出現「五大皆空」，也就是重症科別招不到住院醫師的窘境，多增加醫學中心根本於事無補。在研究方面，台灣號稱新冠防疫相當成功，但在醫學期刊的相關投稿並未特別亮眼。衛福部解釋此次何以「增額錄取」時說是評鑑分數相近，此時就應拿出研究成果來分出高下，而非雨露均霑。

現行醫學中心評鑑最大的問題其實就是當今台灣醫療的盲點，也就是只看到價格，沒看到價值。在健保預算大餅之下，計價的根據是醫療行為，而非醫療品質，更不是病患的生活品質；再加上分科分工過度細化，醫療人員只能看自己科別的疾病，如果病患有多重疾病，很多時候此病治好，彼病卻惡化了，而這樣的狀況在醫學中心可能更嚴重。

任何醫院評鑑都應以提升病患生活品質為依歸，但台灣的醫院評鑑都不曾問問病患：「你們對這家醫院滿意嗎？」醫學中心的評鑑亦然。此外，也沒有參考醫界同儕的意見，就只是幾個評鑑委員關起門來打分數。台灣醫學中心的地理分布一向重北輕南，如今增加的3家都在北部，情況只會雪上加霜。

台灣這麼小，卻有22家醫學中心，而更奇怪的是，明明是一日生活圈，不少偏鄉卻連一個常駐的醫生也沒有，甚至公立醫院也需要其他醫院支援。未來衛福部修改醫學中心評鑑時，可將醫學中心與一級、二級院所形成連線，為偏鄉提供完整與延續的醫療列為評鑑的重點項目。

（作者為醫師）