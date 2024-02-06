儘管我曾經寫了3篇文章批評國家人權館不斷地宣揚「匪諜」被槍決的「政治受難史」，做得比中共中央還積極，但他們顯然中毒太深，難以自拔，甚至樂此不疲，因此有必要再嚴正地聲明一下，人權館不要再混水摸魚了。

人權的意義在於首先確定歷史真相，掩蓋或者模糊真相不但沒有任何人權的教育意義，只是反映出主事者偷雞摸狗的猥瑣形象，以及烏漆墨黑的內心。讓我們再清楚看看1949年到1955年之間發生什麼事？1949年10月1日，中國共產黨在北京建立中華人民共和國，開始以中央人民政府的名義統治全中國。儘管不久後的金門戰役，共軍的攻勢受挫，其主力部隊依然兵強馬壯，如日中天。

1950年3月，中共在福建、浙江集結了50萬兵力，徵用大批民船。這年1月美國杜魯門總統更進一步說「不介入台灣海峽爭端」，等於是徹底放棄台灣。另一方面，在30年社會主義思潮的洗禮後，台灣民心實際上是向著中共的，這點必須承認。228之後，在台灣的中共地下黨快速擴張，幾乎在各行各業以及各級學校裡都有黨支部，他們唯一的任務就是依照黨中央下達的指示，配合解放軍渡海。

這是一場你死我活的戰爭，一旦輸了，台灣就會被赤化，接下來悲慘的結果就不必說了。後來韓戰擋住了共軍的攻勢，迫使中共將部隊調到北方。儘管如此，台灣島內的紅色革命並沒有解決，戰爭仍然是現在進行式，任何交戰國都會快速清理敵方潛伏在我方內部的特工分子。這段時期中共在大陸大量處決我方留守的人員，高達50萬人。而且潛伏在台灣的共諜繼續接受中共中央的指示，在山區建立武裝革命基地，以社會上讀書會的名義宣揚馬列毛澤東思想。

幸好兩次中共省工委為我方破獲，當時的條件是，供出同夥，可以活下來；拒絕投降表示要繼續革命，那就選擇成為中國共產黨烈士、中華人民共和國建國烈士。至於涉案較輕的人出獄之後，投入一般社會生活。到了1990年代後，他們大多加入「中國統一聯盟」，每年有幾百人定期集會悼念犧牲的同志，同時到北京出席中華人民共和國建國紀念慶典，以忠於一生的信仰。

中共紀念他們的烈士，我們紀念我方的烈士，這是民族內戰歷史所造成的。當我們誠實地面對這段歷史時，反思民族分裂的傷痛，尋求和解，並在和解中創造兩岸未來永遠和平的方式。然而，民進黨在處理這個問題的時候，採取的是魚目混珠的方法。

首先是取消當年對中共地下黨員的判刑，目的只是在凸顯中華民國政府「迫害人權」。另一方面，又通過《反滲透法》，起訴被冤枉的大陸夫婦，威脅去大陸參訪的地方里長。人權館就是遵循這種移花接木的方式，將所有被逮捕處決或判刑的共諜尊崇為「政治受難者」。 人權館其實知道自己在做什麼，他們挑的中華人民共和國建國烈士都是早期的犧牲者，所以可以模模糊糊，說他們是「追求理想」。問題是，今天支持中國共產黨、支持兩岸統一，並且被民進黨政府打壓的人，難道就不是「追求理想」嗎？這就是典型的混水摸魚。

人權館對於旗幟鮮明而且出獄活動多年的左派人士，社會有清楚概念者，如林書揚、陳明忠、陳映真等人，就不敢辦什麼紀念活動，或者舉行書信、作品展覽等等，哪怕陳映真的文學成就遠遠高於其他的人。因為如果舉辦這些人士的展覽，並且把他們生平的活動充分表露出來，大家就會看到歷史的真相。原本任務是追求歷史真相的人權館淪為「匪諜紀念館」，當然只能不斷地掩蓋真相了，真是厚顏無恥到了極點。