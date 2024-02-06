衛福部政務次長王必勝，針對台糖豬肉檢驗爭議，在半夜發文對台中市衛生局的檢驗提出五大質疑，批評犯了五大荒謬，經過各大媒體與網媒報導，又讓社會各界對瘦肉精檢驗案徒增對立和疑慮，在複驗結果未確定之前，王必勝的質疑言論，無疑是政務官最大的錯誤示範。

台中市府的檢驗報告，日前被衛福部推翻，中央與地方衛生單位的不同檢驗結果，已引發社會民眾的不安和猜疑，藍綠的民意代表，各護其主的言論，又將「衛生檢驗」問題，轉化為「政治對立」問題。台糖提出「複驗」，由衛福部食藥署與台中市政府分別做複驗，在複驗結果未出爐前，王必勝深夜發文質疑加入論戰，不僅不尊重專業，在政務官解決爭議的政治傳播作為上，更是明顯失分。

試問，台中市衛生局的檢驗過程，如果真的有問題，衛福部難道就沒有責任嗎？我國衛生行政組織原分為中央、省、縣(市)」等三級，配合民國88年「地方制度法」公布施行，及政府完成「精簡台灣省政府組織」作業後，衛生行政組織業已簡化為「中央、直轄市及縣(市)」二級。在中央，衛生福利部為我國最高衛生行政機關，負責全國衛生行政事務，並對各級地方衛生機關負有業務指導、監督和協調的責任。

王必勝身為衛福部政務次長，對於瘦肉精的檢驗爭議，不僅未能善盡監督和協調，反而在複驗尚未有結果之前，連夜提出五大質疑，強化中央與地方的對立性，也讓地方衛生單位的能力受質疑，難道他忘了自己也負有指導之責？

身為政務官，必須經常運用政治溝通的方式，將政治訊息、政策內容或作為，透過直接或間接的過程傳遞給社會大眾，讓大眾了解政府的用意，化解民眾的疑慮，當部門內有爭議時，更應避免分裂，將各種歧見加以整合，但我們檢視王必勝的五大質疑，顯然無助於化解歧見，反而是擴大了衛生單位的內部不信任，並加深民眾的不安全感。

況且，既已進入複驗階段，在未有定論前，王必勝卻選擇有利於自己的論據，完全撇開不利於自己的論據，選擇性使用陳述的方法，一面倒的醜化台中市衛生人員、事、物，這些呈現可能基於部分他認為的事實，清晰或含糊的、未確定的因果關係前後顛倒、相互錯位，都讓人質疑，他是不是忘了自己是衛福部政次？

複驗的結果受各界關切，台中市政府為了徵信，開放給衛福部人員與外界學者專家全程參與，但是衛福部謝絕外界參與，若複驗又出現不同結果，或者台中市複驗先出爐是「未檢出」，衛福部也隨之「未檢出」，社會大眾是否可以完全信任衛福部的檢驗？

等待並尊重複驗結果，再依複驗結果往前追溯各種可能的原因，才是解決問題之道，也才是政務官該有的政治傳播行為，請問王必勝，不是這樣嗎？

（作者為大學助理教授）

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