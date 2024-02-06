蔡英文總統任期還剩下3個多月，與陳水扁、馬英九兩位前任相較，任期尾聲仍能維持高支持度，實在難能可貴。打破台灣「8年政黨輪替魔咒」，讓民進黨得以持續執政，本土價值成為政治文化與社會認同的核心，實現李登輝的「本土夢」，應是她自許的成就。但台海兵凶戰危，此一成就究竟會讓台灣更安全或更危險？會有如旭日東升或曇花一現？未來3個月非常重要，她的抉擇將是關鍵。

支持本土 不自絕中華民族

認為「本土政權」可能曇花一現，並非誇大之詞：第一，民心向背的潮流已改變，60%選民不支持賴清德當選總統，國民黨經黨產清算與8年在野淬鍊，已脫胎換骨。尤其民眾黨崛起，一舉囊括22%的政黨票，其中以年輕族群為主，已是不可忽視的力量。不支持民進黨、期待在野黨善盡監督之責的60%民意，是未來4年政治發展的主軸。

第二，經濟不振、內政困頓、庶民日子難過。蔡政府受惠於大陸對半導體的強烈需求，對大陸出口與貿易順差大幅增加，任內GDP從17.5兆成長到23兆，平均經濟成長率3.4%，堪稱亮麗。但2022下半年情勢逆轉，對陸出口與貿易順差巨幅衰退，導致2023年經濟成長僅1.4%，創近14年最低。出口接單、製造業生產指數、景氣燈號無不「連黑」，而且看不見隧道盡頭的光。

蔡總統任內台灣財富大幅增加，但未平均分配，貧富差距擴大，年輕世代陷入低薪、高房價困境，2022年實質薪資倒退0.15%。稅制方便有錢人避稅，高占比間接稅造成經濟衰退稅收反而增加的怪象，台電巨額虧損由國庫補貼，等於窮人補貼富人，出於勝選考量的財政補貼，讓真正弱勢的窮人反而得不到幫助。景氣衰退、財政困窘、貧富差距造成的相對剝奪感，將是賴政府的難題，也是在野黨牽制民進黨有效的切入點。

第三，台海兵凶戰危、兩岸關係惡化，大陸對台不再談民族感情，兩岸經貿公事公辦，在國際社會用「一中原則」擠壓、圍困台灣的國際空間，以灰色地帶衝突削弱台灣治理權，依自己的策略、步驟推動兩岸融合發展。美中激烈競爭格局下，賴政府只能更依賴美國保護，過度親美又會激化大陸對台的敵意，惡意螺旋下台海戰爭風險只會更高。戰爭風險不利投資，台灣經濟堪憂。

回顧蔡總統從政軌跡，她支持本土政權，但不支持法理台獨；強調台灣多元文化，但未自絕於中華民族；不接受九二共識，但接受兩岸談判的歷史事實與簽署的相關協議。她在總統第一任期曾告訴訪客，民眾信任民進黨不會賣台，她有意願與能力和大陸談判，可惜形格勢禁並未成真。

安定台海 給兩岸一個機會

台獨世代已凋零，如今台獨成為假議題，主張台獨的人其實很擔心大陸犯台；多數民意希望維持現狀，言外之意是恐懼統一，拒絕中共統治；大陸堅持統一、不排除武統，但無意玉石俱焚；美國採行「一個中國政策」，希望兩岸對話、避免衝突，卻又不希望兩岸真正統一。兩岸問題的癥結不在統獨，而在如何好好相處。台獨已不現實，《台獨黨綱》對民進黨是神主牌，對中共卻有如懸頂之劍。

在中美激烈競爭格局下，台灣會成為美國反中右翼對抗中國的武器，果真如此，將難逃烏克蘭的命運。兩岸雖有政治分歧，但同屬中華民族，有共同的地緣與經濟利益。蔡總統任內雖實現「維持現狀」的承諾，但也累積了台海兵凶戰危的困境。蔡支持廢死，代表她的慈悲心，那麼，又何忍台灣淪為烏克蘭，驅民於戰爭的火海？

第一次世界大戰爆發前，地緣政治極度緊繃，但沒有人相信戰爭真會爆發，一場意外的暗殺事件卻引爆世界大戰，戰爭往往因不得已、不小心而爆發。安定台海危機最有效的方法，是民進黨凍結《台獨黨綱》。凍結並非廢棄，讓《國統綱領》與《台獨黨綱》雙雙凍結，給兩岸一個找到相處之道的機會。環顧台灣政壇，只有蔡總統有足夠的政治聲望與實力促成民進黨凍結《台獨黨綱》。凍結《台獨黨綱》將是蔡總統成就歷史地位的完美句點。