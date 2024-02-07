「你們絕對可以抬頭挺胸走出去的。

我們旺旺中時媒體集團的每一個人，絕對沒有對不起台灣，絕對沒有對不起兩岸。絕對沒有對不起身為自己是中國人的我們。

我從小接受的教育，我就是中國人。

我也不知道，像蘇貞昌，你小時候接受的教育跟我不一樣嗎？」

蔡衍明，在旺旺公司尾牙宴中，大聲講出了這段中天的話。

這是疫情4年來，NCC取消中天新聞台執照後，第一次尾牙。

我在現場，想到了許歷農老爹，一百歲時說的「我們要以身為中國人為光榮，日子可以過得快快樂樂。」

我在去年12月6日去看他，先在他家樓下等他，陪他到旁的餐廳吃中飯，這樣我可以多同他講話。他揮著手說：「我明年106歲，老了。」

我坐在他右耳邊，大聲說些撩起他目光的話。我說吉星文。

「吉副司令官身經百戰，作戰經驗豐富，對每個重要兵器配備，他都有獨到的見地。尤其為人和藹可親，對官兵態度、說話，都非常客氣。

視察到下午4點多鐘，他告訴我說；今天就看到這裡，剩下的地區明天再看，我說時間還早，再看一兩個據點，晚餐我為您準備了您愛吃的餃子。

他說；今天不行，因為下午6點要陪國防部俞大維部長會餐。和我握別說；「明天見」，不料「明天見」竟成了我與這位親愛長官永訣！第二天一早吉副司令官陣亡消息傳來，我淚流滿面，泣不成聲，久久不能自巳 !」

許歷農說：「是、是。」

我提紀欣寫的「從823到支持和平統一」。

「炮戰時，許歷農擔任金東師上校團長，駐地鵲山是落彈最多之地。他冒著猛烈炮火，完成蚵殼墩八吋大炮陣地工程，被讚「厥功甚偉」。他一次在碉堡指揮所打電話，一枚炮彈打穿外圍工事，彈頭穿進內室卻未爆，原來是延遲信管失效。另一次巡視任務結束，前腳才踏進坑道，座車就被炸毀。

歷經抗戰、內戰，官拜上將的許歷農，經常被問到：「你是軍人，又作過政戰部主任，做的是思想工作，為何後來不僅不反共，甚至支持統一，不會感覺這中間反差很大嗎？」

他答說：「軍人本來就應該關心國家，尤其，我作過總政戰部主任，不論從思想、理念、信仰哪一方面來談，都應該支持國家統一啊！」

我對老爹講他任金防部司令，政戰主任武士嵩提議在大膽島立「三民主義統一中國」照壁，不久郝柏村陪孫運璿院長來金門，他們也贊成。

我說：「明年黃埔建校百年那天，您該向對岸遙看這照壁的黃埔軍人們招手打氣。」老爹聞言，笑逐顏開，直說：「好好，很好！」

飯後出來，我推他回家，經一幅「嘉明湖」的圖照，他說：「我到過這。」我說：「是您當年軍隊演訓時？」

我們在陽光下照相。老爹舉起三指圈，我還舉大拇指。我後來才知，老爹是比支持3號。他比我都懂點現事，他支持侯友宜。

6年前，老爹除夕憶往談「一中」：

古月照今塵，千年孤臣淚。除夕，我過了一百次了，但看到現在很多人卻忘了自己是一個中國人，我很痛心。

早年、年齡已50歲上下的朋友，應該都還記得，當時政府文書，民間話語一般都自稱中國，非常自然，大家都是中國人，很少有本省、外省，台灣、大陸的區分，直到台灣省舉辦選舉，某些政客蓄意製造分裂，乃逐漸產生省籍歧視、地域隔閡，從此造成了心理的矛盾，失去了社會的和諧！弄到「兩岸一家親」這麼淺顯的一句話，都被污名化。

1997年，我就驚見有媒體稱大陸為中國，我們自稱台灣，我直覺的認為這是台獨的陰謀，而當時在台灣，台獨的支持率尚只有個位數，很少人承認是台獨，連當時的李登輝總統，亦矢口否認他是台獨，翌年召開國統會全體委員會，李登輝以主委身分主持會議，筆者曾即席提出：有媒體鼓吹稱大陸為中國，我們自稱台灣，這顯然不對，是台獨的第一步，政府應明令制止，以免誤導。李未作任何回應。

下一次會議時我再提出，李照舊不予回應，孤掌難鳴，無奈地不了了之。到1999年7月9日李登輝接受德國之聲訪問即提出「兩國論」，可見當初媒體只是風向球、試探器，以後就不知不覺的造成了今天無法挽回的局面。

我對李登輝說：「你說你講了幾百次你不是台獨，為什麼人家還是不信你？而我從來不講我不是台獨，但沒人會認為我是。為什麼？就是要看你做了什麼，不是看你講了什麼。」

積非成是，刻意忘中之下，我們的下一代都不知道為何而戰。一位外交人員說：「我任公職30年。前15年是深怕人家不說我們是中國，後15年又深怕人家說我們是。愛國叛國完全顛倒，這我要怎麼做事？」

我們都是炎黃子孫，無論先來後到，都來自神州大陸，血統、語言、文字、風俗、習慣、宗教，當然是中華兒女，只要把家裡的神主牌拿出來看，也都是寫著是中國人。說不是中國人，那是哪國人？

當年我們從國、共內戰撤退到台灣，整軍經武、枕戈待旦，準備反攻，沒有說我們不是中國人；同樣的中共當年搞「三反五反」、「批孔揚秦」、乃至「文化大革命」也沒有說他不是中國人。所謂「中國人」是血源、民族、整體的，由不得你承認或否認，中國人就是中國人！

其實兩岸問題很單純、很簡單，為什麼每天這裡的人要生活著如此緊張，隨時擔心要發生什麼事情？這是完全沒有意義的事情。我們只要認識到，作中國人根本不丟臉，還要以身為中國人為光榮，大家的日子就可以過得快快樂樂。

直到今天中國崛起，最近更完成全球第一次月球背面登月之壯舉，中國人不要再被外國人看不起了。只有兩岸好，台灣才會更好。歷史是面鏡子，它公正的指出了我們光榮的傳統，也提醒了我們受辱、蒙羞的年代。是時候了！我鄭重呼籲我海內外中華兒女，盡釋前嫌，團結起來，再次奮發，不為復仇，但一定要雪恥，我們繼續深化兩岸間的感情，必能重光我大中華！

除夕，一個老人，馨香祝禱。

旺旺說：「你們絕對可以抬頭挺胸走出去的，中國人。」