猶太人認為有四種回報最高的投資：想要偷窺別人的靈魂就去讀書，到陌生的環境裡獲得感悟就去旅行，在銀幕前感受別人的生活是看電影，跟自己進行對話叫冥想。我覺得四種投資當中最難有報酬的是第二種，因為攸關人跟人之間的緣分。

我在四國遍路最大力度的「投資」，除了想辦法跟剛放學的小學生學日文，此外就是一路欣賞不同的房子，日本傳統民宅最吸引我的是獨具風格的鬼瓦，在天意如此的情況下，我認識了鬼師晴香小姐，還因緣際會把她介紹給琉璃藝術家Julia。

●話言話語在市廛

梭羅在《瓦爾登湖》寫道：「別過你應該過的人生，要過你想過的人生。」 我想過的人生就是從不同的文化裡尋找其共通性，在第6番安樂寺，我既安且樂地坐在陽光下，努力奮筆疾書一派不虛此生，或許是我太過度渲染了「野人獻曝」之樂，一位開著貨車的先生停我面前，下車後就開始對我連說一大串，我靜靜聽完後語帶抱歉：我是台灣人，我不會講日文。

先生笑著說：りょうかい（了解）。

真沒想到這句我一聽就懂的日文，其音跟義竟然幾乎跟閩南語相同，回想看過的遍路標誌牌，上面寫的「へんろ 」，其音跟閩南語「沿路」的意思也一樣，這個重大發現當場可把我給高興壞了，我指指太陽面朝先生，說著每天都算不清要跟日本人說幾遍的，被我故意給拉長音的「 いいね」（真棒）。

梭羅在瓦爾登湖畔隱居了兩年，他得到的感悟是：「當你實現夢想的時候，關鍵並不是你得到了甚麼，而是在追求的過程中你成了怎樣的人。」我之所以選擇走平地不走山路，除了害怕一人包下山頭時心臟病發作，高估自己的下場可能會給人帶來麻煩，也覺得深入民間跟人交流，這樣的遍路才算過程完整。

或許有人覺得經常主動跟人聊天，是天生的家婆（好管閒事）性格使然，我認為跟人分享知識，在拯救海馬迴萎縮的同時也能廣結善緣，在台灣老人身上我是獲益良多，他們幫助我在尋找自己的時候，不論身處任何地方都有歸屬感，除了會屏蔽精神木馬還能革故鼎新，變成鏡子裡還勉強看得下去的傢伙。

●日式建築學問大

在日本鄉下沿路，經常讓我踟躕不前的是我心目中的豪宅，亦即外觀不分大小的日式傳統建築，有些人家會在房子的屋脊或四個簷角安上特殊的瓦片，類似一個個結界，有的瓦片上藹然端坐著神明，最常見的是未來佛彌勒，曝光率最高的是雕著鬼或獸的花紋，這個據說是由中國傳過來的脊頭瓦，具有消災解厄守護房子的功能，日本人稱之為獸頭瓦或鬼臉板，製作這項工藝的，有個讓人一聽就沒法不精神抖擻的稱呼——鬼師。

我在中國的古剎遊走，經常看到立在燕尾脊的鴟吻（又作：螭吻、鴟尾），祂是龍生九子的老么，因為嘴巴大沒尾巴很好認，其辨識度僅次於到台南赤崁樓非看不可的馱碑老六（贔屭）。

台灣比較講究的宮廟，除了一堆讓人看了眼花撩亂的龍，有的還很氣派地把福祿壽三星立在屋脊正中央，這個排排站跟日本民宅的四角據守，不論是造型或風格都大異其趣，日本跟中國一個很大的不同，就是對龍不怎麼好奇，人形肉身的秦始皇別稱祖龍，要說龍之真祖，那是非應龍莫屬，祂幫黃帝打敗蚩尤，幫大禹搞定淮水水神無支祈，還擘劃了九州大地的水文地理，如果問中國人為何自稱是龍的傳人？答不出應龍事蹟的都不及格。

我在日本民房的四角瞄到鬼臉跟獸頭，乍一看還真覺有點礙虐（彆扭），一見到不動明王跟彌勒佛，立馬就轉為新奇有趣，讚嘆日本人如此直接把自家的「底氣」展現出來，就算是妖魔鬼怪經過，或許也會認為這樣的「叫陣」太沒意思，惹得我經常在屋前端詳好幾分鐘才肯離開，因為生性客氣的日本人不輕易出門，我也因此幾乎每天都能大飽眼福。

菊銀製瓦的燈座展示品。（作者提供）

●女鬼師是大將作

在前往54番延命寺的路上，有個工廠門口兩旁擺放著各種工藝製品，我正端詳一座十分精美的大型燈座，一位太太從對面馬路走過來，示意我可以進工廠參觀。古希臘哲學家普羅泰哥拉說：「人是萬物的尺度。」用這話來衡量日本人的親切，我是欣欣然沒半點忸怩跟客氣，一進門就看到兩面立著的大紙板，上貼有許多張鬼瓦照片，有收留我在雨天過夜，讓我做了日本第一夢的井戶寺（17番），也有我即將前往的延命寺，這個一見如「故」當下勾起我的回憶，在見到主人之前我早已忍不住興奮，連喊了好幾聲的すばらしい（太美了）！

太太喊來製作瓦片的大匠，沒想到是個年輕的姑娘，都說人跟人的相遇是久別的重逢，要想認出換過部件的「忒休斯之船」，那對我一點也不難，我笑對大匠的同時，腦子浮出：「有美一人，婉如清揚。」（《詩經•野有蔓草》）身著工裝的女子看起來既秀美又清爽，這氣場就算是仙骨飄飄的老道八成也沒法淡定，晴香小姐雙手遞給我名片，我一看上面印著75年，立刻忍不住又冒一句 ：いいね！

1999年的921大地震，南投的朋友老蔡家在震央附近，他說為了修復房子，屋頂的綠瓦照舊得從日本買，蔡家在日治時期跟二戰結束後，向來是收留台灣仁人志士的大本營，老蔡最得意的是他那三個讀東京帝大的哥哥，使得戶政管理十分到家的日本警察都經常裝瞎，對除夕天黑後紛紛到他家拿違法私宰豬肉的親朋好友權當空氣。

老蔡家的綠瓦跟我在日本常見的黑瓦，論感覺就只一個滄桑，我回想翻過鴻之坂時，路旁有座牆壁剝落沒人住的房子，上面的黑瓦看起來至少還可以再撐半世紀，平常人家的黑瓦對照角簷上的鬼瓦，那些讓我仰視到幾乎快扭傷脖子的神明跟鬼獸，我終於感受到甚麼是歷史的厚重，對於生平第一次面對鬼師，受邀欣賞她的鬼瓦製作過程，我是邊看邊驚呼連連，遺憾的是這份無所措手足的快樂，必須終止於還要趕路。

唐朝負責重要建築的機構叫將作監，那裡頭全是男人的天下，我真沒想到挑起四國88座佛寺其中兩座屋瓦重任的，是個年輕且氣質神秘到沒法用言語形容的女大匠，參觀完晴香那一大堆的鬼獸半成品，要不是心理素質夠硬，鐵定沒法處理這樣的日思夜想。創作者的成果據說會先在夢裡出現，我夢過地藏王菩薩，欣喜之餘只感到十分勞駕祂，我不好問晴香面對鬼獸現身夢中，那樣的浮光掠影會是啥光景？

●夢與現實交錯

我對繪畫線條是十竅通九竅（一竅不通），我的日文又差勁到沒法跟晴香描述我在井戶寺的夢，夢裡一眼望不到盡頭的人群，全是排隊要上墳的人龍，他們竟然都穿著同一顏色跟款式的服裝，我捕捉到的唯一信息，是他們埋在墓堆裡的親人全都是因戰爭而犧牲，只可惜在清晨時分，被一聲彷彿是神明的叫起給打斷，我閉上眼告訴自己趕快「回去」，斷夢難續一如好夢難圓，我已打定主意如有機會參觀日本的博物館，那個至今深印我腦海的，介於咖啡跟木蘭色的大袖上衣以及深灰寬褲，我一定要弄清楚是哪個年代的服飾。

臨別時看晴香小姐忙著翻找東西，我知道她要送我禮物，想到彩雲易散琉璃易碎，我趕緊表示還要趕路匆匆作別，行經太陽石油門口，看到矗立的大燈座我不禁莞爾，這燈座跟我在晴香的工廠前看的是高下立判，我心想，一個在四國位列前段班的大企業，門面好歹也該選個讓人一見難忘。

要說愛媛縣讓遍路者永生難忘的，應該是走到連做夢都可能出現的，數都數不過來的長短隧道，愛媛縣因為山多面積大，因之形成的隧道實在有夠多，奇思妙想不斷的日本人，還依山就勢讓兩隧道並行，其中一個是車輛川流，另一個經常空無一人，後者是腳踏車跟行人專用，足見日本政府的深謀遠慮，讓隧道在地震或空襲時可當避難用，我在多次的對境練心後，覺得同樣山多地震多的台灣真的可以來取經。

除了隧道，我還另外找到愛媛縣最棒的「尺度」，馬路上很多處的行人專用道竟然跟車道一樣寬，想來是建設之初就存心規劃成這樣，以人為本不變依舊傳續至今的還有路邊的招待，一籃蜜柑跟兩張椅子還有立牌，貼心地分別標示到53番跟54番的距離，我一看才恍然大悟，原來日本的4里等於1公里，不同於2華里等於1公里，對數字向來無感的我，一大早就發現了中日不同的「大秘密」可真開心，在塵霧未散之際，發現目力所及的海面有如仙境，要不是一旁的路邊有專供會車跟休息的寬處，時見沒熄火準備去拉石油的車子，我真感覺走在瀨戶內海沿岸彷彿是在夢中漫遊。

愛媛縣的避難隧道。（作者提供）

●命中注定遇見妳

禮拜完54番逛進販賣部，讓我難掩嘴角笑意的是看到晴香製作的掛件，大到屋瓦小到飾品，實在好奇她源源不斷的創作力來自哪裡。我問坐在販賣部前面的遍路者從哪來，長得瘦高留著落腮鬍的是以色列，緊握兩根手杖身材有點超重的是加拿大，望著他倆並肩走入林間小徑前往55番的背影，我心想，這兩位偶遇的要是能長期結伴同行，那肯定是緣定前生。

我在棚子底下的休息處啃麵包，一位女士很快印證我的想法，來自英國的Julia，一坐下就滔滔不絕地說起她在日本讀完書接著創業的兒子，我問這位百分百的母以子貴，是如何在創作的同時還能培養出一個全自動的兒子，Julia說：我只是買很多書給他。

Julia是個琉璃藝術家，她打開手機讓我看她的作品，我也分享了手機裡拍的晴香小姐，手指著販賣說裡面有賣她的東西，再過三天就要回英國的 Julia反複看著鬼瓦照片，拍下晴香給我的名片說：我明天一早要請我兒子當翻譯陪我去拜訪她。

日前大陸某位副校長說：盲目追求真相不講立場，就是歷史虛無主義。我心想，對這話一聽就懵的應該不只藝術家，搞創作的大都有共通的，一般人很難理解的「內部」語言，那是最直觀的觸動，我不會動手但會動口，成天只想跟人分享生活經驗，分辨所謂的真相跟立場，是我每天孜孜不倦的日常，如果要說人鬼之分，或許就在如何看待人言言殊的「虛無」。

愛媛縣百姓設立的路邊招待。（作者提供）

●現世「作品」力量大

日本神道教把世界分為陽間（現世）和陰間（常世），誰都知道千萬不能惹的八咫烏，據說是日本烏鴉的祖先，八咫烏在熊野山救過迷路的神武天皇，擁有三大神器之一的八咫鏡，這鏡是連接現世和常世的門，進出鏡子就是穿梭陰陽界，可以超渡亡靈跟復仇，這位超級管理者與死亡共存，只要人間還有死亡祂就不會消失，我覺得其職能跟地藏王菩薩有點相近，每次看到飛過頭頂的烏鴉我就會想到八咫烏，在寺院樹下靜坐時聽到烏鴉叫，經常被亂到想張眼去瞧會不會有三隻腳，我一肚子的烏鴉經沒法對Julia唸，一開口只能聊在日本的大不便。

我跟Julia說拿著在台灣早就準備好的日文食材單進了一家北京飯店，雖然心裡早有工作人員可能沒一個會說中文或英文的心理準備，意外的是我無比陽春的日文素麵單，竟然被只說日文的餐廳人員拒絕接單。

瀨戶內海沿岸一景。（作者提供）

Julia聽完有些激動，說她也是個素食者，還從包裡拿出已經吃掉半盒的紀州梅，說在日本的飲食如何不對胃全靠梅子緩解，我看著陰沉的天色擔心下雨不敢多聊，跟Julia道別後，邊走邊想著《瓦爾登湖》裡最感動我的兩句話：有些人與眾不同，那是因為他們聽見遠方的鼓聲。

軍隊擊鼓是為了前進，我這個單兵為了不斷向前，給自己找的「教練」就是內心的呼喚，這呼喚從何而來呢？杜牧的〈會友〉詩：「與君初相識，猶如故人歸。」我抬頭望天心裡美，想小島秀夫曾說過，要把世上浩如煙海的書籍、音樂、電影都體驗一遍是不可能的，因此，「在一生中和甚麼樣的作品相遇，並使它們留在生命中有著十分重要的意義。」

初次見面就感覺猶如故交的晴香跟Julia，以及每天都不請自來還老跟我常相左右的烏鴉，他們都是人間難得的「作品」，想到猶太人說的四種投資，我經常平白無故就有「報酬」，我的「富可敵國」應該是奠基於把好奇付諸行動。（朱言紫/台中市）