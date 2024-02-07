國民黨遭遇空前的總統大選連3敗，親手奉送民進黨長期執政12年，黨內卻毫無知覺，無法形成檢討改革的聲浪，百年大黨看去已是奄奄一息氣數將盡。

因為拿下立法院長，讓許多支持者喜出望外，只因選上院長的人是韓國瑜。卻也因為如此，得以讓親手鑄下選戰策略嚴重誤判的黨主席朱立倫冀圖逃過敗戰責任，營造雖敗猶榮的假象以求繼續留任擺爛。

黨內噤聲一片，皆因在朱的巧妙安排下，至少讓挺朱的多數既得利益者在此次立委大選雨露均霑，不是選擇沉默就是設法轉移焦點，為的就是用時間換取朱的政治生命空間。然而此舉必然是聰明一時、誤黨一世。

好不容易近日有一群看似友藍的學者出面大呼改革，然而細看內容，對於檢討病因的說法一片空白，其改革主張更是近乎大哉問的空洞。這種看似高呼改革實則更像是在幫忙緩頰的表達方式，對於已經病入膏肓的國民黨完全無法抓到病徵，也無法開出正確藥方，只會是白忙一場。

此情此景，像極了接二連三在對外戰爭大敗，對內又腐敗不堪改革無力的滿清末年。學者們的好心更像是當年保皇黨、宗社黨的翻版，他們在政治標準上寬容了當前的國民黨層峰人士的無能與自私，卻持續高標準苛責對手民進黨；然而這卻無助於打敗民進黨，更有可能因為姑息之下讓國民黨錯失改革契機。

而朱立倫所領導的國民黨中央，則與當年滿清面對執政失敗的態度別無二致。當年滿清拒絕放棄對政治權力的壟斷，更不願意負責下台，在面對全國的改革壓力下，表面配合推進立憲，其實仍想抓著「預備立憲」的大旗推遲改革，極盡一切設法抓緊權力不放。

改革結果卻是連鴿派立場的立憲派都看傻了眼。滿清推出的立憲改革竟是罔顧政治實力與現實民意的皇族內閣，13位閣員就有9位被宗室與旗人盤據，剩下少數入閣的漢人則成為不重要位子的點綴作用，淪為應付民意之用。

歷史殷鑑在前，滿清權貴代表的既得利益者抗拒交出權力，立憲派才大夢初醒知道自己成為利用工具，也才有國民黨孫文改革派所代表的進步力量的革命成功。

如果黨內有志之士還遲不清醒，即刻展開檢討清算的政治工程，師法孫文要求滿清皇帝下台、拒絕留皇帝寶座的立憲假改革的正確政治路線，施壓國民黨主事者以降辭職負責與大規模黨務改革，用極為有感的連續政治大動作昭示社會大眾。

則很快的，眾人將在來年的黨主席選舉看到現代版的「皇族內閣」，屆時地方大選的慘敗與4年後的總統大選再度滑鐵盧，都將是必然的歷史路徑，國民黨將徹底失去中央執政的可能。

（作者為自由撰稿人）

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