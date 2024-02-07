選舉結果，立院席次固有斬獲，但無可諱言地，國民黨繼續被台灣社會邊緣化的處境仍很明顯。若無法反轉，百年政黨仍有可能成為歷史陳跡。

國民黨被邊緣化非自今日始，從一黨獨大到如今的偏安猶不可得，軌跡明確，而會如此，固是內外交逼的結果，但並非沒有反轉的空間，關鍵還在有沒警醒，有沒對症下藥。

國民黨的再生，看來像一黨之家務事，其實不然。

不然，一來自它代表著一定人群的兩岸態度。這態度在避免戰爭，在不割斷歷史談兩岸的未來。

不然，也來自國民黨的歷史角色。它不僅肇建民國，領導抗戰，海峽分治更就是國共內戰的結果。兩岸未來的和戰、競合，國民黨若能以其歷史地位扮演更有分量的角色，對兩岸絕對是個正數。

正如此，國民黨的再生就不只是一黨之事。

談再生，黨務改革已被多次提及，這當然重要，但就大局而言，仍屬事務之層次，真重要，更在外部形象的重建。

當今台灣，許多人視國民黨為老朽顢頇的利益集團，似乎沒幹過哪件正事，罵國民黨已成為最不須動腦筋也最不須付出代價的事，國民黨沒能在這裡翻轉，其他努力也就事倍功半。

翻轉須從重建自己的歷史論述開始。歷史是一種認同，它牽涉史料與史觀，而當今的台灣史論述，常就是片面史料加特定史觀的結果，在此國民黨一定要有自己的論述，才能從負面印象中跳出。

舉例來說，白色恐怖中被槍斃者絕大多數是中共的潛伏者，靈位還被供在北京西山烈士公墓，徐宗懋先生曾在許多場合裡述及，但國民黨始終沒把它作為自己論述的依據。當然，國民黨不須推諉當時政治氣氛下會有的株連與構陷，無辜受難者及其家屬的困厄更常有尋常人所難承受者，對此，也須盡可能地道歉與補償，但回到那特定的時空，就知道如果繼續讓這些潛伏者存在，安有今天的台灣！

再有，從中共史觀來看，中國的改朝換代基本都是農民革命，儘管這種全稱性的說法也過甚其詞，但土地的不正義確是中國農業社會紛爭之所在。鑑於土改在大陸的失敗，國民黨到台灣後透過一系列的作為，如「三七五減租」、「公地放領」、「耕者有其田」，減輕乃至弭平了在此的階級矛盾。綜觀中國歷史，這幾乎是唯一一次成功的柔性土地改革，原可大書特書，許多反國民黨人士其實也受益於此，但匪夷所思的是，國民黨也少在此著墨。

此類的事情還有許多，了解這些，國民黨就不只是一種負面的符號。但誰能來做呢？除國民黨自己，沒有別人。

正如此，國民黨就不能只是一個選舉機器，歷史論述是扎根的工作，也是在當前「去中國化」課綱下艱難的工作，但「本立而道生」，沒這，翻轉就不可能。

印象翻轉的另一面，是國民黨與青年人的連結。青年是社會的未來，一個有前瞻性的政黨就該看到這個未來，但年輕人對國民黨有近乎先天的壞印象，大的論述固可取得存在的正當性，缺乏年輕人的支持，想要重新掌舵也不可能。

站在年輕人立場，就知道這個世代跟過去不一樣，儘管當前台灣看來物阜民豐，但比起過去那種「只要努力，就有成果」的時代真就不同，物價高漲，時局紊亂，價值多元，都使得年輕人內卷茫然。儘管是在野黨，國民黨仍可在此提出許多的政策建議，讓年輕人感受到真正的關懷，而以國民黨擁有的人才，實務關懷的效果也將遠大於類如柯文哲嘴砲式的吸引。

這是國民黨再生的兩條路，缺一不可，而能在此著力的，也還是國民黨自身。存亡一念間，這恐怕也是有心人對國民黨最後一次的期待。（作者為文化學者）