日前「賀瓏夜夜秀」遭綠營圍剿，因來賓王志安在節目上批評民進黨「把殘疾人推上去舞台太煽情」惹議；此類台版美式脫口秀已經不是第一次惹議，雖然在年輕族群流行，但何以老是引發爭議，畫虎不成反類犬？

賀瓏是否因選前與藍白陣營互動太好，選後遭綠營藉機報復不得而知，不過這已非第一次，過去多次成為爭議人物的就是博恩夜夜秀。

博恩曾在《炎上》節目現場當著謝龍介的面，酸他「這個爸爸教育多失敗，連藏個毒品都不會，有這麼難嗎？你不是整天玩布袋戲，你兒子怎麼不知道往X眼裡塞」，謝當場垮下臉，事後也說這段並沒有出現在提供給他的腳本。

美式脫口秀在美國以辛辣、直接、犀利為人津津樂道，在台灣也有相當多觀眾，因此業者想移植同套作風相當合理，然而卻出現文化適性問題，更核心一點的關鍵，是移植過程忽略美式脫口秀「自嘲」的精髓。

美國是多元價值社會，種族、性向等都是敏感議題，要在美國開任何玩笑比想像中更容易踩到地雷。喜劇演員尋找刺激與碰撞、同時又不會踩到不該踩的地方，最好方式就是自嘲的藝術。

舉例而言，美國喜劇演員開同志玩笑時，可能會同時轉頭與同性來個深吻，藉此表達「我拿你們開了玩笑，但我也有少部分你們的成分，這是對你們的調侃也是調情，就接受了吧」的意境。

更敏感的種族議題，他們也會注意到自己的身分該講什麼樣的笑話，墨裔調侃自己墨裔、非裔調侃自己非裔，若想跨種族調侃，則以凸顯自己對他種族的無知來當笑點，抱歉的同時也帶來爆笑。

然而這樣的表演藝術到了台灣，腳本彷彿像是被鄉土劇作家拿去改寫，只追求狗血淋漓，卻少了自嘲與尊重，讓笑話充滿尷尬，甚至讓人懷疑是不是找人來現場霸凌，《炎上》這節目就是如此。當事人配合還好說，要是當事人感到屈辱，這喜劇可是一點也不好笑了。

或許，在台灣的流行環境下，某些被貼標籤的公眾人物，有特定族群愛把他們酸爆、嗆爆，這樣才刺激；就像有網紅為追求流量，不惜以激烈衝突手段爭取目光，但擺到整個社會來看，缺乏尊重與人性包容的喜劇，只會造成觀看者的不適，甚至有撕裂社會的危險。在台灣有很多美式脫口秀粉絲，台灣人也期待台灣能有屬於自己文化的幽默脫口秀，但在複製的同時，別忘了將人性關懷也放進來。記得，可以幽默、可以刺激，但不該少了人性。（作者為資深媒體人）