台糖豬肉片含西布特羅瘦肉精一事，引發中央與地方角力。衛福部食藥署7日公布複檢結果，證實確實存在西劑，但之前以所謂5大疑點猛嗆台中市政府的衛福部次長王必勝仍堅稱，只有一包檢體驗出，其他都沒有，「原因不明」。

王必勝所謂的原因不明，意思是，就算檢體上有驗到西布特羅，也不能確定豬肉上有；行政院食安辦主任許輔則表示，檢體已拆封，不是完整包裝，暗示台中市政府送來的檢體恐怕有問題。但如果檢體不打開，又如何檢驗呢？許輔是沒有常識還故意強人所難？

民進黨政府對台糖豬肉疑雲的態度就是持續否認，不是責怪台中市政府小題大作、急著公布查驗結果，就是暗示台中市政府的檢驗儀器有問題，檢驗結果不可信云云。行政院東怪西怪，就是不肯面對台糖豬肉真的可能出了問題。

直到現在，行政院仍強調，西布特羅比鑽石還貴，業者沒有使用的動機。然而，不論這些肉片的西布特羅是從哪裡來的、又是怎麼進到豬肉片裡的，事實就是：中央和地方都驗出含有比萊克多巴胺還要毒上千倍的瘦肉精。既然如此，政府就該面對問題、解決問題，怎麼還在替業者開脫，說業者沒有使用西布特羅的道理，所以豬肉裡的不算，一定是檢體的包裝出了問題，或是機器不對。有這樣只顧業者、不顧人民健康的政府，真是夠了！

春節就要到了，家家戶戶都在採購年節的食材，到底台糖豬肉片、甚至市場上的其他豬肉能不能買，民眾充滿疑惑，民進黨政府卻還在硬拗，狂噴政治口水，沒有任何積極的作為。這麼爛的政府和官員，民怨不爆炸才怪！