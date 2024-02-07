食藥署7日公布瘦肉精複驗結果，確定驗出「西布特羅」0.001ppm，衛福部次長王必勝發文質疑。這讓瘦肉精檢驗的結果出現羅生門，到底是「官大學問大」，還是「小蝦米對抗大鯨魚」？應該從法規與學理二方面來探討，比較容易了解。

中華民國是實施地方自治的國家，對於位在地方上的所有中央或地方機構、公、民營公司、人民團體，唯有地方政府才有權力執行查核、取締、處分、停業等。中央政府只能督導、協助地方政府。

了解地方自治精神，台中市衛生局對台糖肉品的瘦肉精抽查及判讀，依檢驗結果執行的一切處分作為，完全符合地方自治精神。如果因檢驗錯誤造成業者損失，業者可在事後證實檢驗錯誤後再申請國賠，但當下仍應服從衛生局一切裁量。

王必勝的暴走，表示他還活在新冠指揮中心尚未撤銷的年代，那時中央權力非常大，地方政府只能聽命行事，地方自治蕩然無存，彰化縣衛生局因普篩而被中央處分就是血淋淋例子。王必勝是新冠最大的政治受益者，要求他回到現實世界當然有難度。

中央的食藥署對業者沒有採樣權，食藥署得到的肉品樣本一定是業者被台中市衛生局取締後，心有不甘再送些樣本到食藥署告狀投訴。業者送來的樣本與台中市衛生局在市場上主動採樣的肉品樣本，自然不同，檢驗結果不同也是當然的。這樣的結果被活在舊時代的王必勝視為如獲至寶，羅生門因而打開。

從學理上，瘦肉精是對動物有害的飼料添加物，並非對人的有害物質。歐盟排斥瘦肉精是站在對動物有害的角度，美國是站在人的角度同意瘦肉精用於飼料。歐盟不是不知道對人無害，而是以此反對美國肉品傾銷。所以瘦肉精對人有毒與否最該看的是大數據，美豬銷售的國家也從來沒有報導過心血管疾病因而增加。

這次的瘦肉精羅生門，就是大家仍圍繞著必須「零檢出」在打轉。其實任何東西量大了都是毒藥，水不是毒藥吧！但很多水叫做淹水，可毒的呢！肉毒桿菌素是最毒的毒藥，但微量卻是愛美女性趨之若鶩的醫美聖品。所以是不是應該對每一個物質都必須依循證據訂定檢出標準，公務員如果因為自己的學識不足，對於訂不出標準，或不想訂標準的東西一律以「零檢出」搪塞過去？拍腦門訂的時候或許只想到可沽名釣譽一番，這回剛好碰到了兩個愛較真的單位，羅生門就出來了。

奉勸王必勝，身為全國最火的政治暴發戶，好好回去研讀一下地方自治法。修訂瘦肉精的「零檢出」檢驗標準，才是現階段您辦得到，也是最該辦的事。加油了，別再只會鬥嘴了。（作者為中華民國防疫學會理事長）