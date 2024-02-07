台灣在中美洲最關鍵的友邦瓜地馬拉，其外長在接受《路透社》訪問時再度證實，剛上任的總統阿雷巴洛有意與中國發展正式的經貿關係，並不排除在大陸設立貿易代表辦公室。消息一出立即引發外界聯想，瓜國是否會轉向承認北京，因為阿雷巴洛是屬於中間偏左的政治人物，但筆者研判短期內台瓜邦交不會生變，原因是牽涉美中的角力。

美國對拉美的影響力日趨式微，中美洲（英語系貝里斯除外）除了瓜國，其他國家都與大陸建交，一旦瓜國轉向北京，即宣告門羅主義的門已關上一半，所以美國定會盡力維護台瓜邦交。

然而，瓜國政經長期由民間稱為「腐敗契約」的菁英集團控制，去年8月主打反貪腐，恢復社會正義的阿雷巴洛，意外獲得選民支持登上大位，隨即遭到建制派百般阻撓政權轉移，甚至人身安全遭到威脅，直到宣誓前一刻，反對派還以議事規則拖延就職程序。

美國對於瓜國反民主的作為，除了不斷派官員前往瓜國道德勸說，公布涉及貪瀆人員的名字，及限制他們的簽證外，別無他法，因為美墨邊境嚴重的拉美移民問題，亟需瓜國的合作，一旦對前總統賈邁岱施壓過大，除了移民困境加速惡化外，更可能提早將瓜國推向大陸。諷刺的是，賈邁岱一下台美國立即將他列在貪瀆名單中。

美國在阿雷巴洛剛上任就與其討論移民，毒品及貪瀆的合作事宜，解除對前政府相關補助的限制，且美國國際開發署（USAID）投資7250萬美元，預計3年內能促進農村的發展及金融秩序，增加就業人口。

美國知道瓜國農村的經濟問題導致移民潮，希望藉此能緩解移民問題，但如何克服瓜國系統性貪瀆是一大難題。

阿雷巴洛亟欲改善瓜國人民的生活環境，積極與各國洽談自由貿易協定（FTA），例如瓜國與以色列自貿協定將於下個月生效，更遑論欲將瓜國產品銷往大陸，調查指出瓜國第4大出口國是大陸，1個省份即可消化瓜國過半的咖啡產量。這也是阿雷巴洛希望正式與大陸建立經貿關係的主因。

此外，公共基礎建設，尤其是交通運輸工程，對瓜國發展經濟格外重要，阿雷巴洛在第1次內閣會議特別指示，對有弊端的公共建設展開調查，但隨後公路總局檔案室就失火燒毀，令人費解。

相較於美國缺乏對瓜國大型基建的規畫，大陸一帶一路在拉美基礎建設的成效，給予瓜國有選擇的對象。雖然大陸在瓜國目前沒有重大標案，正可以利用此機會以商逼政，並透過鄰國遊說轉向北京，要求與台灣斷交。

阿雷巴洛希望在兩岸間平行前進，甚至能雙重承認兩岸，但最終瓜國必須擇一，因為北京不會為瓜國打破國際原則，況且他領導的是一朝小野大的政府，美國未來的政局又未定，大陸可著力之處頗多，都會影響台瓜邦誼，我政府應及早規劃對策。

（作者為致理科技大學副教授）

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