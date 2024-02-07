基隆東岸廣場糾紛持續延燒，色彩鮮明的律師、基隆出身的民進黨籍台北市議員許淑華、高嘉瑜紛紛聲援原經營者NET和前市長林右昌。最新消息，市長謝國樑因臉書遭到機器人不斷地攻擊，宣布關閉留言。

此案發展迄今，讓人見識到了民進黨的團結，以及維護自家兄弟姊妹的奮不顧身。不過，再怎麼團結的民進黨也不能掩蓋「基隆林右昌市府」和「NET東岸廣場」之間的滿天貓膩！

貓膩之一，東岸廣場改造原屬OT案（營運、移轉），簽約雙方是基隆林市府是和大日開發公司。基隆市府從頭到尾沒有和NET簽約，為何NET反而變成民進黨口中的「苦主」？大日公司卻一言不發？

貓膩之二，NET宣稱，當年和大日開發合作興建2至4樓建築物，且該案已改文ROT案（重建、營運、移轉），OT和ROT都屬促參條例規範，而政府是促參條例的主辦方。OT改ROT，NET不和基隆市府簽約，卻和OT得標廠商大日簽約，你說奇怪不奇怪？天下有這麼笨的企業嗎？明知房東是誰，卻和二房東簽約改建？

貓膩三，NET律師主張，廣場2至4樓所有權屬出資3億建造的NET公司，但NET卻拿不出產權證明。出資3億蓋樓，卻沒有辦理所有權登記，這樣糊塗的企業，世間少有。是忘了登記所有權？還是根本不能登記？

貓膩四，當初NET起造2至4樓，起造人登記是基隆市府，顯見NET明知該案的主辦方是基隆市府，既然沒有和基隆市府簽約，為何要出資興建？是雙方、還是三方之間有甚麼不能說的秘密？迄今為止，NET和大日都不公開合約內容，為什麼？NET插足東岸廣場是政治獻金的另一種形式嗎？

貓膩五，NET和民進黨指控「微風」得標，水很深也很黑，但微風得標係經過公開招標程序，NET也參與了投標，NET指不出招標過程的弊端？輸掉了標案後，卻在點交時發難？在商言商，有鑑於過往經營東岸廣場獲利頗豐，且投標有勝算，NET才會參與新一輪的投標。事後，NET不願配合辦理交接，綠營政治人物和部分媒體跳下來大肆攻擊謝國樑，讓人嗅到了濃濃的政治氣息！

貓膩六，本案事關林右昌市長清白，林右昌部長卻不發一語？反倒是民進黨眾人團結在林右昌身邊，瘋狂攻擊？更讓人猜不透的是，為什麼國民黨籍的基隆市議員，也都掂掂不表示意見？莫非，東岸廣場的水真的很深、很黑，深到大家雨露均霑、黑到藍綠都染黑了？

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