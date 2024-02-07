衛福部次長王必勝這下糗大了！台中市政府食安處在台糖梅花肉片驗出瘦肉精西布特羅，王必勝以「5大荒謬」予以痛斥，綠委還鼓勵台糖提告。結果衛福部食藥署複驗後，也發現了西布特羅，活活打臉自家長官，不只王必勝自己成了第6大荒謬，群起討伐台中市的綠委及側翼也跟著沒臉。民進黨政府把專業的食安問題搞成政治鬥爭，最後是在社會大眾面前醜態畢露，堪稱最快速的一齣現世報。

全力打盧秀燕 政治操作

台中市政府抽驗台糖梅花豬肉片，程序完全依據食安法，而且檢驗食安是地方政府的職責，將檢驗結果迅速公布以保護消費者健康安全，更是地方主管機關的責任，台中市何錯之有？何況西布特羅的毒性比萊克多巴胺還高出千倍，恐導致心臟疾病及影響神經、呼吸系統，對消費者的健康威脅不容小覷。理論上，當地方抽檢發現禁藥時，中央主管機關應該立即追查禁藥來源、用藥過程及問題食品流向，並開罰業者及禁藥經手人，但我們的老百姓卻親眼目睹，中央高官不急著保護消費大眾的健康，而是只顧政治惡鬥狂打台中市府，其實是因為被抓包中央監管食安不力而惱羞成怒，自己不能解決問題，就解決找出問題的人。只可憐秉持專業為維護食安盡心盡力的基層公務員，成了綠營政客與網軍狂轟猛炸的無辜受害者。

台中食安處在檢驗時相當審慎，總共反覆驗了22次，確定驗出極限值2~3倍的西布特羅，才對外公布。食藥署再驗時沒驗出，就需要再進行複驗，但複驗結果還沒出來，王必勝就深夜在臉書羅列出5大荒謬，指稱其他單位驗的60件檢體都未驗出，就只有台中那一包肉有驗出；西布特羅價昂且不易取得，台糖是家大業大的老店，沒有動機自砸招牌。整個論述都是站在維護台糖、為中央把關成效辯護的立場，明指台中市食安處的實驗室搞烏龍。經濟部長王美花也對台中食安處的檢驗結果表示「非常遺憾」，希望盡早釐清疑點還台糖清白，民進黨立委更呼籲台糖針對聲譽受損，對台中市政府提出告訴。台糖是要受中央主管機關監管的事業單位，怎麼中央主管機關看來卻反而屈從成圍事的小弟了？

才隔了一天，衛福部食藥署自己的實驗室就狠狠打臉了王必勝、王美花、綠委網軍們，複驗確實發現了西布特羅，這下王必勝和王美花還怎麼拗？王必勝還辯稱不用這麼急著公布，難道要等問題食品全被吃下肚後才能示警嗎？事實證明，影響台灣豬肉產業的不是盡忠職守揪出禍害的台中市府，而是尸位素餐只搞政治鬥爭的民進黨政府。是民進黨中央政府沒有做好食安把關，才會讓風波層出不窮，老百姓對食品安全機制的信心崩盤，相關產業的聲譽也因此受到傷害。

民進黨只顧政權 不顧人民

民進黨政府在食安上不斷出包，不斷讓人民健康付出代價，簡直到了冷血的地步。之前為了討好美國老大哥，不顧民間反對強行開放萊豬進口，當時信誓旦旦說會全程把關及產地標示，讓消費者能吃得安心，結果從產品溯源、標示到查驗，每個環節都出包。由於民眾見美豬而色變，去年1.6萬噸美豬進口後便消失得無影無蹤，市面上沒有任何產品標示著美豬。業者進口來台不可是為了丟棄的，所以美豬必然已經變身流竄，但流向何處，中央政府完全無法掌握。

倒是桃園市府查到食品公司把美豬標示為加拿大及英國產，衛福部長薛瑞元還替業者開脫，說這不是「洗產地」，而是「標示不實」，真是讓人笑掉大牙。去年過期的巴西進口蛋引發民怨，中央畜產會指使廠商改製蛋液並標為台灣產，這不是洗產地是什麼？有網友貼出臭綠蛋的照片，行政院長陳建仁斥為假消息，中央畜產會還提告網友，結果台北地檢署認定罪嫌不足不予起訴，陳建仁和畜產會形同汙衊、誣告，有過一句道歉嗎？執政是這樣處處與民為敵的嗎？

出了問題，民進黨政府護廠商、護自己的政權，就是不護人民，簡直是不肖業者的護航者、共犯，更是危害民眾健康的黑手。8年來民進黨政府的所作所為大家都看在眼裡，民眾如何還能相信政府的食安承諾？