日前隨著文化教育交流協會，由巫倩怡會長帶領，陪同一群大學生，參加河南冬令營。在桃園機場，赴鄭州之前，巧遇四位鄭州大學，來台半年的交換生，正好要返豫回家。他們都希望續留，或再來，念碩士博士。分別是鄒肖戰同學，因為他長得像肖戰。王新疆同學，因為他老家在新疆。第三位是劉鶴壁同學，因為他住在安陽隔壁的鶴壁。第四位同學叫做馬雲台同學，因為他和我們一樣，也正要去雲台山遊玩。

鄒生和王生，都是法律本科，我鼓勵他們，也許申請獎助學金，回台深造。一則可以增廣見聞，日後闖蕩兩岸。二是成為兩岸橋梁，或是交流的渠道。三是英雄出少年，我廉頗老矣，而華人的未來，就看你們年輕人的了！王新疆說，沒啥機會再來，只能等自由行開放再說。我回答說，我這台灣叔叔，等著你們，隨時候教。也查了一下，陸生在台的現況。尤其是我跟王新疆提了，當初我赴英念MBA，僥倖也是拿了全額獎學金，更何況我又非本科生，還轉科念。王同學即回答，他也是從心理轉法律系，但似乎毫無機會來台念碩士，遑論獎助學金！

這些孩子謙和有禮，令人疼惜，於是暗自幫著他們，查些資料。台灣雖開放八省子弟，來台就讀，但河南不在其中。且陸方於2020年4月9日宣布暫停陸生來台，已在台的可繼續完成學業，並留台續讀碩博士班。這有兩個問題，令人不解，陸方為何暫停？而台灣為何又只開放八省？而且何以這八省受到青睞？

其實學習不能等，教育的歸教育，若以政治因素，干擾兩岸教育交流，恐怕是弊大於利。陸生不來，大陸的新生代，對台灣更加陌生，如果陸方擔心，他們在台灣看到的真實樣貌，有後續效應，恐怕這樣的政治顧慮，有些多餘，也是掩耳盜鈴。其實不讓陸生來台，是為了減少，接觸自由民主思想，所以台灣只是其一，連去西方國家的陸生，也在大幅減少。疫情是原因之一，但為了加強意識形態的控制——可能才是最大的因素。而且陸生在內地，升學壓力也大，可是台灣的高等教育，因為少子化，瀕臨倒閉的危機。換句話說，大陸也許學校不足，而台灣的大學，卻苦無學生來讀，如果開放交流學習，供需平衡，不是互利共生，兩全其美嗎？

至於開放的八省，計有京、滬、蘇、浙、閩、粵、鄂、遼。中原河南，不在其中。而河南去年，報考高校的考生，逾137萬，鄭州大學僅錄取一萬人，可謂百中選一。而鄭州大學的國際學術聲望，又名列前茅，為何卻為台灣摒除在外？

另說獎助學金，小弟不才，當年幸獲台灣英商提供，一年兩個名額的全額獎學金，得以赴英深造。不然以我公教家庭，軍眷二代，豈有餘力負擔學雜費種種？於是幫河南子姪查到，有五種台灣獎學金。還滿高興，因為也常在台大或北科大附近，看到各色老外，在台北求學生活。

台灣大學生來鄭州。（作者提供）

初看之下，眼睛—亮，還滿優渥。如外交部獎學金，學士4年，碩士2年，博士4年，每月3萬，還有機票。教育部獎學金，大學生每月1.5萬，碩博生2萬。還補助學雜費。科技部獎學金，碩士2年，博士3年，每月3萬。但有指定國家。再來國合會獎學金，大學生1.2萬，碩士1.5萬，博士1.7萬。另補學雜、住宿、保險等。唯限邦交或友好國。最後是中研院，博士3年，每月3.4萬，國際研究生學程。

起初大樂，孩子們機會來了，但其中暗藏玄機。前3項獎助，陸續在後續文字之中，說明排除中港澳生。第4項國合會，又限邦交或友好國。這下沒戲唱了，只剩中研院。

唯一的希望，立馬撥了中陸軍院電話，也是第—次去電，這最高學術殿堂，我這台灣叔叔，真想幫河南子姪，找條路走。三轉四折後我留下號碼，還好對方教授很快就回覆。陸生可以申請，國際研究生學程，但無獎助金。過去20年，確有陸生詢及，但至今無人來念。

嵩山少林寺前比劃。（作者提供）

這趟求學之路，從來不曾輕鬆。一等陸方開放，二待台灣的陸生聯招會，擴大既有的八省，至少中原寶地，人文薈萃的河南，不該漏掉。而我這台灣叔叔，就等著這些河南鄉親子姪，在寶島歡喜相會。（黎家慶／英文教師）

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