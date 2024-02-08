經跨部會會議決議，有鑑於北京方面迄今尚未就陸客旅行團來台進行安排，我方大選後，鼓動諾魯斷交，片面宣布改變M503航路運行方式，衝擊飛航安全等，情勢有變，考慮國人旅運安全等因素，交通部觀光署昨天突擊式宣布，原訂春節後恢復國人赴陸團體旅遊的規畫作業喊卡！消息傳出，旅遊業驚愕、憤怒，痛責政府言而無信。

因為諾魯斷交，我們就要斬斷兩岸團旅？那麼，接下來，吐瓦魯也快斷交了，瓜地馬拉邦交也搖搖欲墜，不知我們還能使出什麼大絕招？

因為M503航線改變，衝擊到飛航安全，所以要停止團客赴大陸旅遊的規畫？這就是陳建仁所謂的反制措施？M503航線是國際民航組織（ICAO）核准的航線，衝擊了誰家的飛航安全？既然衝擊到飛航安全，有關單位何不乾脆終止台灣和金馬之間的航線航班，畢竟，台金台馬航線都得穿越M503航線啊！

若說恢復原狀的M503航線，太過靠近虛擬的海峽中線，可能會壓縮國軍反映的空間和時間。但是，如果西線無戰事，兩岸和平共處，何須擔憂空防？因應M503航線改變，藉機改變兩岸間許多航線規畫，既能節省繞路繞飛的燃油耗損，還能釋出善意，何樂不為？如此反制措施，只是斷了台灣旅遊業者的生路，徒增民怨，猶如自斷雙臂以克敵，愚蠢至極！

其實，蔡政府可以更狠一點！趁著賴清德還未接事，新政府尚未就位，趁著川普還沒有贏得大選，乾脆，宣布撤銷馬政府時期簽訂的兩岸23項協議，徹底攪亂台海現狀，將兩岸關係恢復到冷戰時期的互不往來！看美國奈我何？看北京又奈我何？看賴清德的新內閣怎麼辦？看韓國瑜領軍的立法院又該怎麼辦！

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